Дачный эксперт посоветовал, как отгородиться от «токсичного» соседа: спасет защитная полоса
Защити свой участок простыми, но очень эффективными растениями.
Защити свой участок простыми, но очень эффективными растениями.
Мы все зависим в этом мире от кого-то или чего-то: от погоды, власти, соседей по квартире или даче. Соседская тема в СНТ — вообще готовый сценарий для остросюжетного сериала. Далеко за примерами идти не надо.
Например, в нашем СНТ главные претензии к соседям сводятся к двум противоречивым моментам. Во-первых, почему они так редко ездят и не успевают вовремя полоть, косить и подрезать свою растительность. Ведь это — не только рассадник вредителей и болезней. Бесстыжие сорные растения разрастаются по округе, нарушая границы дозволенного в прямом и переносном смысле.
Вторая типичная претензия к соседям состоит в беспрерывном обрабатывании участка всевозможной химией так интенсивно, что у вас возле границы с такими «озабоченным» земледельцами вянут последние кусты и ничего не растёт.
В обоих случаях ситуация может перерасти в конфликт. Как этого избежать? Что можно предпринять, чтобы защитить свой участок? Эти вопросы мы задали опытному садоводу Каширского района Валентине Котмышевой.
Сейчас наступило время интенсивного роста растений. Если ваши соседи забросили участок и приезжают редко, есть простой способ защитить свои границы с помощью растений, которые задержат непрошеных гостей. Перед их высадкой в первую очередь нужно создать защитную полосу шириной в полметра вдоль вашего общего забора. Для этого не обязательно перекапывать землю с выборкой корней. Просто вонзайте лопату в землю и переворачивайте дерн корнями вверх. Когда полоса будет готова, начнём подбирать растения, — говорит Валентина. — Если речь идёт о солнечной стороне, сделайте качественные лунки для тыкв, кабачков и патиссонов. Наполните их плодородной землей и высадите туда семена либо готовую рассаду. У этих культур огромные листья, которые покрывают большую площадь и создают тень. И под листьями сорняки будут чахнуть.
Там же, где на границе с соседями встречаются солнечные и полутеневые участки, советую высадить вдоль забора серебристую полынь. Её можно чередовать с кустами лопухов. Да-да, не удивляйтесь. Мало того, что лопухи начнут заполнять пространство.
Это чудо-растение имеет двойную пользу: оно всегда выручит, когда нездоровится. Листья лопуха способны лечить головную боль, снижать температуру, их прикладывают к воспалённым суставам. Суставы заноют, спасаюсь его листьями — сразу прикладываю к больному месту. Корни лопуха богаты инулином. То есть все яды, токсины, попадающие к нам из окружающей среды, это вещество собирает на себя.
При язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гепатитах, заболеваниях печени и почек, панкреатите лопух просто незаменим. Помимо всего прочего он нормализует обмен веществ, очень эффективен при сахарном диабете и мочекаменной болезни. Используя его мощное противовоспалительное свойство, можно победить фурункулез и мастит. Лопух обладает также мощным противоопухолевым действием. Ему под силу даже сдерживать рост онкологических клеток и программировать их гибель.
Вы даже не представляете, на что способны растения, которые мы привыкли выдергивать и бросать в компостную кучу, считая их бесполезными. Вот, например, та самая полынь серебристая, которая растёт у всех на участках в огромном количестве и которую все безбожно выдирают, — уникальное растение. Это — естественное природное средство от любых вредителей и даже травоядных животных.
Только сажать его нужно на определённом расстоянии (1 −1,5 метра) от съедобных растений. Вот тогда защита сработает. А какой у него замечательный серебристый декоративный оттенок. Залюбоваться можно. Так что высадка на защитной полосе «седого» сторожа не только отпугнёт вредителей, а ещё и украсит общую сторону. Ещё я люблю эту серебристую красавицу за её обережные, магические свойства. Известно же, что полынь защищает от темных сил, то есть от негативной соседской энергетики.
Валентина рассмеялась и показала в телефоне фотографии симпатичных светлозелёных кустиков.
— Когда ветерок в жару подует, такой приятный полынный запах по участку разносится! Он навивает мне мысли о странствиях и приключениях, — продолжает Валентина. — Уже вылезли из земли одуванчики. Но выдергивать их неэффективно. Нужно просто срезать их ножом ниже точки роста. Тогда корень растения ослабнет. Делать такую манипуляцию нужно несколько раз по мере отрастания. Главное — успеть до цветения.
К слову, если ваши соседи чрезмерно увлекаются химией и поливают сорняки гербицидами, то вам остаётся только пожалеть этих заблудших созданий. Дел в том, что такие вещества не убивают сорняки, а просто замедляют их рост. Но как только вы перестанете брызгать, сорная трава попрёт, как и раньше. Только земля в этом месте будет наполнена разной вредятиной. И сажать здесь что-то съедобное ещё долго будет нельзя, потому что вредные вещества выводятся из земли годами.
Чтобы эта химия не перебиралась к вам от соседей, советую вкопать по границе на глубину — 2−3 штыка лопаты что-то наподобие пластиковой бордюрной ленты для цветов либо остатки старой металлической кровли, либо что-то похожее.
А, если вы заметили, что соседи застали вас за этим занятием и пристально наблюдают, пожелайте им хорошего дня и доброго здоровья на долгие годы!