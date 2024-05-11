17:00 (мск), источник: © РИА Новости

Магнитная буря на Земле достигла пика

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Магнитная буря, слегка ослабевшая днем 11 мая, вернулась к максимальным значениям, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

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Магнитная буря усилилась | Источник: © РИА Новости

«Начинается кульминация. К Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем. Магнитная буря проходит через пик. Колебания поля вернулись к экстремальным значениям пятого уровня», — подчеркнул он.

По словам специалиста, скорость солнечного ветра сейчас варьируется в диапазоне от 800 до 1000 километров в секунду. Он добавил, что территорию России накрывает еще более мощная полоса полярных сияний, при которой овал может опуститься до южных границ страны.

На Земле после нескольких мощных выбросов солнечного вещества началась и до сих пор длится магнитная буря. Она достигала высшего балла G5, чего не было с 2005 года.

Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.

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