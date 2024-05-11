Магнитная буря на Земле достигла пика
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Магнитная буря, слегка ослабевшая днем 11 мая, вернулась к максимальным значениям, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Магнитная буря, слегка ослабевшая днем 11 мая, вернулась к максимальным значениям, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
«Начинается кульминация. К Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем. Магнитная буря проходит через пик. Колебания поля вернулись к экстремальным значениям пятого уровня», — подчеркнул он.
По словам специалиста, скорость солнечного ветра сейчас варьируется в диапазоне от 800 до 1000 километров в секунду. Он добавил, что территорию России накрывает еще более мощная полоса полярных сияний, при которой овал может опуститься до южных границ страны.
Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.