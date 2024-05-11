У берегов Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,1
БАКУ, 11 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у побережья Азербайджана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
БАКУ, 11 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у побережья Азербайджана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 9 км к северо-западу от города Ленкорань, где проживают примерно 240 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Издание Armenia Today сообщило, что землетрясение также ощущалось в Сюникской области Армении.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.