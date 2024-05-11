17:17 (мск), источник: ТАСС

У берегов Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,1

БАКУ, 11 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у побережья Азербайджана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Источник: Reuters

По его данным, эпицентр находился в 9 км к северо-западу от города Ленкорань, где проживают примерно 240 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Издание Armenia Today сообщило, что землетрясение также ощущалось в Сюникской области Армении.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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