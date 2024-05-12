Российские дачники обеспокоены запретом выращивать картошку
Картофель — одна из самых популярных культур среди дачников и огородников.
Картофель — одна из самых популярных культур среди дачников и огородников.
Недавно появились слухи о возможном запрете на выращивание картофеля на личных участках, пишет портал «ПроГород». Однако специалисты оперативно развеяли эти опасения, объяснив, что на самом деле никакого запрета нет.
Весь сыр-бор произошел из-за неправильного толкования статьи 10.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Действительно, в этой статье говорится о возможной административной ответственности за нарушение правил использования семян сельскохозяйственных культур, включая картофель. Вот только эксперты подчеркивают, что все указанные в статье штрафы, применяются только к «нелегальным» семенам с целью последующей продажи урожая.
«Нелегальными» семенами в данном случае называют картофель, полученный из собственного посева, от знакомых или приобретенный на рынке. Это означает, что дачники и огородники могут без опасений выращивать картофель из любых семян на своих участках для личного потребления.
Но если вы захотите выращивать картофель для продажи, то можете получить штраф по этой статье, если семена не были куплены официально.