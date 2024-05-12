10:09 (мск), источник: Аргументы и факты

Лунный посевной календарь дачника и садовода с 13 по 19 мая 2024 года

Вся неделя проходит на растущей Луне, что является чрезвычайно удачным моментом для посадок и посевов, а равно других работ, связанных с растениями и уходом за ними.

Источник: Freepik

Этим разумно воспользоваться, чтобы завершить начатое ранее, особенно в отношении пересадки рассады — скорее всего, вам пришлось внести коррективы в сроки таких работ из-за возвратных заморозков. Но лучше сейчас поднапрячься и уложиться в график всех, рекомендуемых дел, иначе потом наверстать упущенное будет еще труднее.

13 мая — растущая Луна в Раке

Посадка картофеля, посев моркови, свеклы, корневой петрушки, пастернака, репы. Продолжение посевов в открытый грунт редиса для раннего потребления, укропа, листовых салатов. При этом не забывайте все-таки смотреть на температуру почвы на глубине посева — если она ниже нормы, отложите.

14—15 мая — растущая Луна во Льве

Обрезка и формировка живой изгороди. Если такая задача для вас актуальна, то поторопитесь. Именно сейчас составляющие изгороди наиболее пластичны, а значит повышается вероятность достижения нужного результата.

16—18 мая — растущая Луна в Деве

Работы в клубничнике: удаление старых усов, листьев, уборка мусора, легкое рыхление почвы, подкормка азотными или комплексными удобрениями. Не забудьте избавиться от тех растений, которые сильно пострадали от возвратных холодов, если они окончательно не подлежат реанимации.

19 мая — растущая Луна в Весах

Первые прополки грядок, ягодников, цветников от сорняков. При прополке будьте аккуратны с растениями, у которых поверхностная корневая система, чтобы ненароком не повредить ее.

Ревизия компостных куч. Пролив их водой, ворошение вилами для улучшения аэрации и ускорения созревания компоста. Если у вас на участке пока нет таковой, то сейчас хорошее врем для закладки: обязательно сделайте это — запас хорошего компоста вам очень пригодится.

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