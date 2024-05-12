09:50 (мск), источник: Московский комсомолец

Дачники нашли неожиданное применение старым бахилам

Старым бахилам нашли применение на дачном участке — о лайфхаке рассказывает Дзен-канал «Хибины» и агроном Ксения Давыдова.

Источник: Екатерина Романова

Так, бахилы можно надеть на лотки или ящики с посеянными семенами цветов или овощей — это поможет посевам сохранить тепло. Дачники со стажем отмечают, что Резинка от бахил обеспечивает натяжение бахил на лотках, и таким образом формируется «подушка» с теплым воздухом.

Таким образом, молодые растения могу получать больше кислорода, а также полезных веществ. Кроме того, бахилы служат им защитой от вредителей и болезней, а также удерживают влагу.

Отмечается, что иногда для этой цели используется пленка или обычный пакет, но в любом случае бахилы будут эффективнее.

Также бахилами можно накрыть вёдра с собранным урожаем — например, от дождя или от насекомых. Более того, бахилы можно надеть на мусорное ведро без крышки, чтобы мусор не распространял неприятный запах.

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