Дачники нашли неожиданное применение старым бахилам
Старым бахилам нашли применение на дачном участке — о лайфхаке рассказывает Дзен-канал «Хибины» и агроном Ксения Давыдова.
Старым бахилам нашли применение на дачном участке — о лайфхаке рассказывает Дзен-канал «Хибины» и агроном Ксения Давыдова.
Так, бахилы можно надеть на лотки или ящики с посеянными семенами цветов или овощей — это поможет посевам сохранить тепло. Дачники со стажем отмечают, что Резинка от бахил обеспечивает натяжение бахил на лотках, и таким образом формируется «подушка» с теплым воздухом.
Таким образом, молодые растения могу получать больше кислорода, а также полезных веществ. Кроме того, бахилы служат им защитой от вредителей и болезней, а также удерживают влагу.
Отмечается, что иногда для этой цели используется пленка или обычный пакет, но в любом случае бахилы будут эффективнее.
Также бахилами можно накрыть вёдра с собранным урожаем — например, от дождя или от насекомых. Более того, бахилы можно надеть на мусорное ведро без крышки, чтобы мусор не распространял неприятный запах.