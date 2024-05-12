13:02 (мск), источник: © РИА Новости

В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за паводка

ОМСК, 12 мая — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен еще в двух районах Омской области из-за паводка, рассказали РИА Новости в пресс-службе губернатора региона Виталия Хоценко.

В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за паводка | Источник: © РИА Новости

Режим ЧС ввели в Тарском и Тевризском районах на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям решением губернатора было принято решение об установлении регионального уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с затоплением населенных пунктов Омской области, в Тарском и Тевризском районах», — сообщили агентству в пресс-службе.

Режим ЧС был установлен в Усть-Ишимском районе Омской области.

Там затопленными остаются порядка 317 домов и 467 придомовых территорий.

В настоящее время, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды у села Усть-Ишим по состоянию на 7:00 Мск составляет 894 сантиметров. Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово составляет 1630 сантиметров. Вода продолжает прибывать.

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