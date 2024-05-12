Стало известно, когда в Россию вернется долгожданное тепло
Причиной холодной погоды стала редкая барическая ситуация, образовавшаяся в циклоне и антициклоне.
Причиной холодной погоды стала редкая барическая ситуация, образовавшаяся в циклоне и антициклоне.
Заморозки, которые пришли в Россию, продлятся еще на неделю. Аналогичная холодная погода наблюдается в некоторых областях Белоруссии и Польши. Это произошло из-за воздуха, пришедшего из Северного Ледовитого океана, который привели циклон и антициклон, влияющие на погодные условия с двух сторон. Сельское хозяйство пострадало от холода больше всего. В нескольких регионах уже сообщили о полной потере урожая зимних культур. 360.ru исследовал, когда наступит ожидаемое тепло и какие меры были приняты в отношении посевов.
Холодная погода затронула Россию, Белоруссию и Польшу, простираясь от западных границ до Западной Сибири, сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра. Причиной стала редкая барическая ситуация, образовавшаяся в циклоне и антициклоне. Такая погода, продолжающаяся уже более недели, сохранится до 15 мая.
Вильфанд отметил, что резкого потепления не стоит ожидать, так как текущая погода соответствует концу марта. Сильные заморозки нанесли ущерб сельскому хозяйству России, в частности, урожаю пшеницы. Воронежская, Липецкая и Тамбовская области ввели режим ЧС из-за гибели посевов. В случае продолжения засухи, прогноз по урожаю может быть снижен еще на три-четыре миллиона тонн.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия России заявило о проведении пересева после прихода тепла, обеспечив все необходимые ресурсы. Кроме зерновых, пострадали садовые плодово-ягодные культуры. Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин прогнозирует до 80% потери урожая косточковых ягод и ранних яблок.
Напомним, МЧС снова предупредило нижегородцев о заморозках. Они продлятся до 15 мая.