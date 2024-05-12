У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,4
МЕХИКО, 12 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано у побережья Мексики. Об этом сообщила Геологическая служба США.
МЕХИКО, 12 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано у побережья Мексики. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По его данным, эпицентр находился в 34 км к юго-западу от города Сьюдад-Идальго, где проживают 14,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 75 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.