15:37 (мск), источник: ТАСС

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,4

МЕХИКО, 12 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано у побережья Мексики. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Источник: Reuters

По его данным, эпицентр находился в 34 км к юго-западу от города Сьюдад-Идальго, где проживают 14,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 75 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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