В Гватемале произошло землетрясение
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Гватемале, есть небольшие повреждения дорог и больницы, сообщили службы страны.
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Гватемале, есть небольшие повреждения дорог и больницы, сообщили службы страны.
Толчки были зафиксированы в 5.39 (14.39 мск) на глубине 12,8 километра, сообщил национальный институт сейсмологии.
Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, в свою очередь, отметило, что есть небольшие повреждения больницы города Сан-Маркос на юго-западе страны, а также обвал горной породы на одной из дорог.
О пострадавших не сообщается.