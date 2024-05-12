17:37 (мск), источник: © РИА Новости

В Гватемале произошло землетрясение

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Гватемале, есть небольшие повреждения дорог и больницы, сообщили службы страны.

В Гватемале произошло землетрясение | Источник: © РИА Новости

Толчки были зафиксированы в 5.39 (14.39 мск) на глубине 12,8 километра, сообщил национальный институт сейсмологии.

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, в свою очередь, отметило, что есть небольшие повреждения больницы города Сан-Маркос на юго-западе страны, а также обвал горной породы на одной из дорог.

О пострадавших не сообщается.

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