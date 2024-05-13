Эксперты рассказали про идеальные условия для змей на дачах Подмосковья

Источник: Светлана Дорохова
«Гадюка — особа меланхоличная, постарается слиться с окружающим фоном в надежде, что ее никто не заметит», — говорит эколог Сергей Матюшин. Из-за этой ее неторопливости бывали случаи, когда люди по неосторожности наступали или садились на змею, которая грелась на солнышке.
Еще несколько лет назад встретить гадюку рядом с Москвой было практически невозможно, а теперь такие столкновения происходят сплошь и рядом. В официальную статистику попадают только случаи, когда змея кусает человека, зато в соцсетях чего только не пишут про неожиданные встречи с пресмыкающимися. Такое впечатление, что в Подмосковье гадюки потеряли всякий страх и стали попадаться в самых неожиданных местах. Однако, как бы там ни было, экологи тоже считают, что пресмыкающихся становится с каждым годом все больше, и виноваты в этом мы сами.
«Экология Московской области переживает не лучшие времена. Поля вокруг деревень зарастают кустарником и молодым лесом, в лесах тоже порядка нет, они захламлены буреломом, речки мелеют и превращаются в болота, плюс мышей, крыс расплодилось видимо-невидимо — вот и получаются идеальные условия для увеличения популяции змей. Тут тебе и убежище, и отличная кормовая база», — говорит Сергей Матюшин.
Из зимней спячки змеи выходят уже при температуре выше 5 градусов тепла, учитывая, что весна в этом году была ранней, а апрель побил все рекорды по теплу, первые сообщения о проснувшихся пресмыкающихся появились еще в конце марта-начале апреля.
«Когда тепло, змеи ведут себя активно, они ищут пищу и партнеров для спаривания, и при столкновении с человеком могут повести себя агрессивно. Сейчас совсем другое дело, во время похолодания, у них снижена реакция. Рептилия, скорее всего, будет неподвижно лежать в траве или в каком-нибудь месте, где пригревает солнышко, но это не значит, что она не сумеет дать отпор, если вы ее потревожите», — предупреждает эксперт.
К счастью, в Подмосковье обитает только один вид ядовитых змей — это гадюка. Спутать ее с безобидным ужом или медянкой сложно: у ужа на круглой голове два ярких желтых пятна, и сам он имеет черный окрас, у гадюки приплюснутая, узкая голова и пестрый узор по всему телу. Глаза у них тоже отличаются: у ужа они более круглые, у гадюки — узкие с вертикальным, как у кошки, зрачком. Медянка уже давно превратилась в Московской области в раритет, встретить ее большая удача. Зато стали появляться гадюки-металлисты, вот их как раз легко принять за ужа из-за черного окраса, правда, никаких пятен на голове у них нет.
«Какую бы змею вы ни встретили, не нужно к ней приближаться. Достаточно постучать палкой по земле, и рептилия постарается побыстрее скрыться. Убивать змей категорически запрещено, тем более гадюки, несмотря на рост их популяции, по-прежнему занесены в Красную книгу Московской области, так что за убийство этого вида пресмыкающегося полагается штраф до 3000 рублей», — рассказали «МК» в Комитете лесного хозяйства Московской области.
Специалисты ведомства считают, что дачники сами виноваты: если к ним на приусадебные участки заползают змеи, значит, там есть где спрятаться, например, в некошеной траве или навалах мусора.
Если же змея забралась в дом, то тут лучше вообще воздержаться от самодеятельности. Надо как можно быстрее вывести домочадцев и животных на улицу, дом запереть и позвонить в МЧС. Спасатели поймают непрошеную гостью и выпустят на волю подальше от вашего участка. Правда, герпетологи говорят, что если дачный участок находится на пути миграции рептилий, то они все равно будут время от времени тревожить ваш покой. Поэтому для тех, кто только еще собирается снять или купить дачу, есть смысл сначала поинтересоваться, часто ли в окрестностях можно увидеть змей. Самые знаменитые змеиные места в Подмосковье находятся рядом с Волоколамском, Талдомом, Шатурой и Чеховым.
Что делать, если вас укусила гадюка?
Хорошая новость — летальный исход бывает лишь в 1−2% случаев. Плохая — если вы аллергик, сердечник, имеете проблемы с иммунитетом или кровообращением, то яд гадюки может привести к серьезным последствиям для здоровья, вплоть до гангрены конечности, за которую вас тяпнула змея. Самые опасные места для укуса — лицо, шея, голова. Еще очень опасна встреча с ядовитой змеей для детей и пожилых людей. Тут лучше сразу же, немедля, обратиться за медицинской помощью.
Самостоятельно можно продезинфицировать место укуса и наложить стерильную повязку, но не перетягивайте жгутом — это может усилить отек. Укушенную конечность нужно зафиксировать и как можно меньше ею шевелить, чтобы замедлить распространение яда.
Ни в коем случае не пытайтесь отсосать яд из ранки. Если в полости рта окажутся повреждения или яд попадет в гнилой зуб, то он очень быстро достигнет мозга. Лучше принять любое антигистаминное средство и сразу же начать пить как можно больше воды.