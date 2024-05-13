04:50 (мск), источник: ТАСС

Начало мая стало самым холодным на европейской части РФ за всю историю наблюдений

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Первые 10 дней мая на территории европейской части России могут считаться самыми холодными за всю историю наблюдений. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: Агентство «Москва»

«Именно европейская Россия оказалась как бы воронкой, в которую втягиваются очень холодные воздушные массы из самых холодных акваторий Северного Ледовитого океана. Думаю, что первая декада мая будет самой холодной за всю историю наблюдений. Объясняется это именно тем, что два центра с разными знаками — антициклон к западу от Москвы и циклон к востоку от Москвы — создали условия втягивания, адвекции холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана», — сказал Вильфанд.

По его словам, этот процесс стационарный, он уже длится со 2 мая и является редчайшим случаем. Воздушные массы идут не только с Карского моря или с Новой Земли, но даже с моря Лаптевых, с Восточно-Сибирского моря, из очень холодных регионов. А с запада антициклон закачивает воздушные массы из Шпицбергена, и поэтому температура на 8−10 градусов ниже нормы.

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