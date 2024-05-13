Штраф и «уголовка». Эксперты раскрыли, за что могут наказать садоводов
Юристы назвали пять самых частых причин для штрафов.
Юристы назвали пять самых частых причин для штрафов.
В Госдуме предложили не наказывать дачников за приготовление шашлыков в закрытых мангалах. Сейчас за такое штрафуют на 15 тысяч рублей. Но пока это только идея. Aif.ru разбирался, за что еще могут наказать любителей поработать на приусадебном участке.
Использовать сад или дачу можно только по прямому назначению — отдыхать и выращивать для собственного потребления садовые и огородные культуры. Можно также разводить птиц, кроликов, декоративных карликовых свиней (минипигов). Однако адвокат Александр Щербинин подчеркнул: делать это можно, опять же, только для себя, а не в коммерческих целях. Лошадей, коров и другой крупный скот на дачах или в садах содержать незаконно.
«Иногда правление СНТ может ограничить разведение некоторых видов животных или птиц. Например, на общем собрании принять решение о том, чтобы не содержать на участке крупную птицу — такую, как индюки или гуси», — добавил он.
Чаще всего этим грешат жители территорий с туристическим потенциалом. Земельный юрист Александр Горяинов поясняет: нужно смотреть на вид разрешенного использования участка. Если он допускает появление на нем мини-отеля, то застройка возможна. Но по факту в России муниципалитеты на это не идут, то есть мини-гостиницы на дачном или садовом участке будут являться незаконной постройкой. Такие объекты подлежат сносу либо приведению в соответствие с установленными требованиями в должный вид — то есть обратно в садовый домик.
Штраф за нецелевое использование участка составит 0,5−1% от его кадастровой стоимости, но не менее 10 тыс. рублей. Для участков с неопределенной стоимостью участка размер штрафа будет варьироваться от 10 до 20 тыс. рублей. Кстати, мыть машину за забором сада тоже нельзя: штраф — 3−5 тыс. рублей. А если человек решил превратить участок в свалку, то за складирование мусора могу наказать на 10 тыс. рублей.
Дачникам запрещается жечь мусор и собранную листву близко к постройкам — расстояние должно быть не менее 15 метров от них. Причем в расчет берутся и свои, и соседские постройки. Можно разводить огонь в металлической бочке, но расстояние до строений должно быть от 7,5 метров. А вот мангал нужно ставить не ближе, чем в 5 метрах от дачных объектов. За несоблюдение этих правил можно налететь на штраф — до 5 тыс.рублей.
Разведение костров на дачном участке может обойтись еще дороже. По статье 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности» размер штрафов может составить 5−15 тыс. рублей, а во время противопожарного режима он вырастает до 20 тыс. рублей. Если же после разведения огня начался пожар, было повреждено чужое имущество, то кроме «административки» в 40−50 тыс. рублей придется компенсировать причиненный другим лицам ущерб.
Понятно, что растениям с наркотическими или психотропными веществами вообще не место на садовом или дачном участке.
Выращивание таких растений до 10 кустов чревато штрафом от 3000 до 5000 тыс. рублей, более 10 кустов попадают под уголовную ответственность.
Но под запретом также некоторые виды сорняков, которые тоже должны нещадно уничтожаться. Сюда входят борщевик Сосновского, одуванчик, пастушья сумка и другие. За запущенный участок штраф — 0,5−1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тыс. рублей. Нельзя организованно выращивать растения, являющиеся сильными аллергенами — одуванчики, мяту, ромашку и все разновидности амброзии. Штраф — до 500 рублей.
Нельзя просто так взять и смонтировать уличный туалет в понравившемся углу. Отходы не должны загрязнять грунтовые воды и землю. Туалет нужно оснащать герметичной емкостью, а сам объект допускается размещать не ближе, чем в 12 метрах от построек и не менее, чем в 8 метрах от питьевого источника и бани. От границ участка туалет должен отступать хотя бы на 2 метра. А иначе штраф — до 5 тыс. рублей.
Если собственник решил организовать артезианскую скважину, то делать это можно только под заказ специализированной организации, у которой есть соответствующая лицензия. В противном случае скважину потребуют демонтировать и оштрафуют на 3−5 тыс. рублей. При организации колодца или скважины на даче нужно учитывать, что источник нельзя использовать в коммерческих целях, а суточное потребление не должно превышать 100 «кубов» в сутки.
Любой самозахват земли может быть наказан, даже если гражданину казалось, что участок уже ничей и ухаживать за ним некому. За самовольный захват территории по закону предусмотрен штраф от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не меньше 5000 рублей. Если кадастровая стоимость не определена, штраф составит от 5 до 10 тыс. рублей. Но и это еще не все. Даже если человек из добрых побуждений начнет без официального согласия ухаживать за чьим-то заброшенным садом, его тоже могут наказать.
«Без оформления в собственность соседи по участку или любые третьи лица не могут самовольно пользоваться и распоряжаться чужим садовым участком, даже если на первый взгляд он давно заброшенный и неухоженный, — предупреждает юрист Сергей Гаврюшкин. — Нельзя занимать его, вспахивать огород, косить траву, ремонтировать домик