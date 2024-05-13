Два села в Якутии, где ввели режим ЧС, освободились от воды

Ситуацию с паводком в Олекминском районе глава республики обсудил в понедельник с членами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«В настоящее время два населенных пункта — села Дельгей и Иннях — освободились от воды. В четырех населенных пунктах — селах Кыллах, Нерюктяйинск 1-й, Хоринцы, Нерюктяйинск 2-й — ситуация остается сложной», — информирует пресс-служба.
По оперативным данным, уровень воды у села Кыллах, откуда ранее эвакуировали жителей, начал медленно начал спадать, но подтопленными все еще остаются 63 жилых дома, в которых проживают 134 человека, включая 5 детей. В пункте временного размещения в селе Даппарай из Кыллаха находятся 27 человек. В Нерюктяйинске 1-м подтоплено 27 домов, где проживают 66 человек, в том числе 3 детей. Здесь, в отличие от Хоринцев, люди были заблаговременно отселены, а скот отогнан. В ПВР находятся 24 человека, включая 3 детей. Вода также идет на спад. В Хоринцах подтоплено 38 дворов. Эвакуировано 1100 человек, из них 22 — в ПВР. В Нерюктяйинске 2-м подтоплено 20 домов, где проживают 100 человек. В ПВР — 6 человек, включая 4 детей.
Николаев отметил несвоевременную работу по отселению граждан из подверженных подтоплению населенных пунктов, в частности, в селе Кыллах, где сложилась наиболее сложная обстановка. «Говорить о том, что люди сами отказывались от эвакуации — это не повод для успокоения. Поручил принять все меры, чтобы снять угрозу для жизни и здоровья людей. Обеспечить безопасность людей — это первоочередная задача при паводке, которая должна быть соблюдена без всяких промедлений», — сказал он.
Также глава республики поручил провести превентивные мероприятия в Хангаласском районе, куда прибудет ледоход после Олекминского.
В понедельник жителей села Кыллах в Олекминском районе Якутии из-за паводка на реке Лена эвакуируют в соседнее село Даппарай. В селах Кыллах, Нерюктяйинск 1-й, Хоринцы затоплено 80 дворов, где проживают 193 человека. В район вылетает вертолет МЧС России с двумя тоннами взрывчатки для устранения затора на реке.