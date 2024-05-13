На Северном Кавказе в ближайшие дни ожидаются ливни и град
МАГАС, 13 мая. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в четырех регионах Северного Кавказа в ближайшие дни ливневые дожди, град и ветер до 25 м/с. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
МАГАС, 13 мая. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в четырех регионах Северного Кавказа в ближайшие дни ливневые дожди, град и ветер до 25 м/с. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«13−14 мая в Северной Осетии сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20−25 м/с. В Дагестане сильный дождь, гроза.
В Северной Осетии днем 12 мая из-за ливня с грозой без света остались селения Нижняя Саниба, Верхняя Саниба, Михайловское. К 21:15 мск электроснабжение было восстановлено. В регионе службы жилищно-коммунального сектора переведены на усиленный режим работы. В министерстве ЖКХ, топлива и энергетики организован оперативный штаб для контроля и ликвидации возможных последствий непогоды.