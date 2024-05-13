Власти США предупредили о риске для здоровья из-за дыма от лесных пожаров в Канаде

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Дым от лесных пожаров в Канаде достиг границ США, жителей американского штата Миннесота предупредили о риске для здоровья из-за ухудшения качества воздуха.
«Полоса крайне густого дыма от лесных пожаров на северо-востоке [канадской] провинции Британская Колумбия достигла штата Миннесота и движется на юг. Ожидается, что уровень мелких частиц достигнет красной категории индекса качества воздуха — уровня, который считается вредным для здоровья населения», — говорится в предупреждении, опубликованном на сайте Агентства по контролю за загрязнением окружающей среды Миннесоты.
По данным телеканала ABC, дым от лесных пожаров в Канаде уже достиг американских штатов Монтана, Северная Дакота, Висконсин и Миннесота на севере США. Власти просят американских граждан не открывать окна из-за риска для здоровья.
Согласно информации канадского межведомственного центра лесных пожаров, площадь территорий, сгоревших с начала года, составляет более 1,6 млн га. Больше всего от пожаров пострадали канадские провинции Альберта и Британская Колумбия.