Садовая опасность. Эксперты назвали растения, которые грозят столбняком
Такая болезнь, как столбняк, успешно взятая под контроль с помощью вакцинации, все равно никуда не делась. И риски заболеть ею довольно высоки.
Такая болезнь, как столбняк, успешно взятая под контроль с помощью вакцинации, все равно никуда не делась. И риски заболеть ею довольно высоки.
В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников и приглашенная в студию эксперт биолог, к.б.н. Екатерина Баранова рассказали, кому особенно грозит столбняк и какие растения могут поспособствовать заражению им.
Другим названием патологии является «болезнь садовника», что сразу указывает на особую зону риска — дачников, пояснили эксперты. Ведь именно на своем участке люди нередко сталкиваются с землей, цветами, камнями, ржавыми гвоздями и различными системами защиты участка от вредителей.
Бактерия, которая вызывает столбняк, в норме есть в организме каждого млекопитающего. «Они живут в кишечнике, у каждого свои. Но при активизации и передвижении могут приводить к проблемам», — пояснил Мясников.
«Это хитрая палочка с двумя закруглениями, имеет до 20 жгутиков, что говорит о том, что она умеет двигаться. Если она попадает в кровь, то она спокойно двигается по этой крови. Но самое худшее — она выделяет токсин, который повреждает нервную систему. Вызываются жутчайшие мышечные спазмы, на лице будет саркастическая улыбка, человек изгибается, страшнейшие боли, судороги», — отметила биолог Баранова. В России, по ее данным, каждый год более около 30 человек.
В группе риска:
Избавиться от бактерии простой стерилизацией даже при высоких температурах не так и просто — это должно быть довольно длительное время и довольно высокие температуры. И единственный способ предупредить патологию — вакцинация. Если же прививки не сделаны, а рана появилась, надо обязательно посетить врача, который примет решение о введении экстренной вакцинации.
При обрезке можжевельника, туи, боярышника, кустов розы, оливы высок риск получить травму — поцарапаться или пораниться. А если на эту рану попадет пыль с земли, где обосновались бактерии, вызывающие столбняк, результат может быть печальным. Так что при работе с такими посадками стоит быть максимально аккуратными. А еще лучше сделать профилактические прививки, которые защитят от тяжелых последствий. «Ни обработка раны йодом, у которого другое предназначение, и обрабатываются лишь края раны, ни промывание проточной водой, которая не стерильная, не защитят человека от инфицирования», — предупредила Баранова.
И тут важно понимать, что даже если человек не погибнет — а столбняк смертельно опасен, но у него будет задет мозг, то нервная систему уже не восстановится.