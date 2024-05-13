Полярное сияние после самой сильной за 20 лет магнитной бури. Фото
В ночь на 11 и 12 мая жители городов России наблюдали полярное сияние. Как это было — в нашей фотогалерее.
В ночь на 11 и 12 мая жители городов России наблюдали полярное сияние. Как это было — в нашей фотогалерее.
На Земле в ночь на 11 мая зафиксировали магнитную бурю уровня G5 («экстремально сильная» степень возмущенности магнитного поля). Она произошла после сильной вспышки на Солнце и стала самой мощной с 2003 года. Во время бури в небе над российскими городами было видно северное сияние. Вспышки на Солнце были такими мощными, что его можно было заметить и ночью 12 мая.
Небо над Ростовом-на-Дону, Крымом, Курганом и Башкирией окрасилось в сиреневые, синие, фиолетовые, зеленые, лиловые, розовые, желтые цвета.
Ранее американские ученые сообщали, что Гигантское пятно на Солнце стало видно невооруженным глазом с Земли.
Айгуль Сабитова