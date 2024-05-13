Пик похолодания на юге России прогнозируется в середине недели

«Массы холодного воздуха, господствовавшие над центром и северо-западом, отправляются на Юг. Холодный атмосферный фронт продолжит поливать регион грозовыми ливнями, а температура будет понижаться. Вся предстоящая рабочая неделя в Южном и Северо-Кавказском округах пройдет при температуре на 3−5 градусов ниже климатической нормы, с пиком похолодания в среду-четверг. Дневные температуры в этот период не превысят 13−18 градусов тепла», — написал он.
Такая же температура сейчас у воды на пляжах региона, уточнил Леус.
В Краснодарском крае до 16 мая прогнозируют дожди при температуре плюс 13−15 градусов, в связи с этим — подъем уровня воды на реках юго-восточной части бассейна реки Кубань до неблагоприятных отметок, сообщила пресс-служба ФКУ «Черноморье». Подъемы могут произойти в реках в Мостовском, Лабинском и Курганинском районах.
Как рассказала ТАСС заместитель руководителя Гидрометцентра Адыгеи Виктория Гусева, прошедшие в выходные дни дожди спровоцировали подъемы уровней рек, но не критичные.
«В поселке Гузерипль и станице Даховской более чем 20 мм за 12 часов выпало осадков. Пока все в норме, в ближайшие дни ждем опять кратковременные дожди, в высокогорье — с мокрым снегом», — сказала она.
По данным Гидрометцентра России, ливневые дожди в сочетании с грозами, градом и ветром до 20−25 м/с пройдут до среды в Ингушетии, Чеченской Республике и Северной Осетии — Алании, на реках прогнозируют подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах — сход селей малого объема. 13—15 мая в горах Ингушетии и Чеченской Республики выше 2,5 тыс. м лавиноопасно.
Ночью и утром 13—14 мая в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 1 до 5 градусов со знаком «минус». В Калмыкии во второй половине ночи и утром 14 мая — заморозки в воздухе и на почве до 3 градусов со знаком «минус».