15:12 (мск), источник: ТАСС

Пик похолодания на юге России прогнозируется в середине недели

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Холодный атмосферный фронт, сместившийся с Центрального и Северо-Западного федеральных округов России на юг страны, вызовет понижение температуры воздуха и местами дожди. Пик похолодания произойдет в середине рабочей недели, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 82% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: Агентство «Москва»

«Массы холодного воздуха, господствовавшие над центром и северо-западом, отправляются на Юг. Холодный атмосферный фронт продолжит поливать регион грозовыми ливнями, а температура будет понижаться. Вся предстоящая рабочая неделя в Южном и Северо-Кавказском округах пройдет при температуре на 3−5 градусов ниже климатической нормы, с пиком похолодания в среду-четверг. Дневные температуры в этот период не превысят 13−18 градусов тепла», — написал он.

Такая же температура сейчас у воды на пляжах региона, уточнил Леус.

О подъемах уровня рек и заморозках

В Краснодарском крае до 16 мая прогнозируют дожди при температуре плюс 13−15 градусов, в связи с этим — подъем уровня воды на реках юго-восточной части бассейна реки Кубань до неблагоприятных отметок, сообщила пресс-служба ФКУ «Черноморье». Подъемы могут произойти в реках в Мостовском, Лабинском и Курганинском районах.

Как рассказала ТАСС заместитель руководителя Гидрометцентра Адыгеи Виктория Гусева, прошедшие в выходные дни дожди спровоцировали подъемы уровней рек, но не критичные.

«В поселке Гузерипль и станице Даховской более чем 20 мм за 12 часов выпало осадков. Пока все в норме, в ближайшие дни ждем опять кратковременные дожди, в высокогорье — с мокрым снегом», — сказала она.

По данным Гидрометцентра России, ливневые дожди в сочетании с грозами, градом и ветром до 20−25 м/с пройдут до среды в Ингушетии, Чеченской Республике и Северной Осетии — Алании, на реках прогнозируют подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах — сход селей малого объема. 13—15 мая в горах Ингушетии и Чеченской Республики выше 2,5 тыс. м лавиноопасно.

Ночью и утром 13—14 мая в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 1 до 5 градусов со знаком «минус». В Калмыкии во второй половине ночи и утром 14 мая — заморозки в воздухе и на почве до 3 градусов со знаком «минус».

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