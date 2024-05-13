Всех переживут! Ученый объяснил, как спасти пионы от холода

В середине мая в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» зацвели первые пионы. И в то же время некоторые синоптики говорят, что заморозки возможны даже в июне. Корреспондент aif.ru выяснил, стоит ли спасать цветы в холодную погоду.
Предположительно, появились пионы еще в Меловом периоде. Их Родина — это территория Сибири, Кавказа, Китая, Европа, Северная Америка. До 18 века в России цветы называли «Марьиным корнем». Слово «пион» появилось после того, как в страну стали массово заводить французские сорта, почитаемые дворцовой знатью.
Некоторые из них наименее приспособлены к нашему климату. В основном, это сорта голландской селекции. Они очень эффектны, но из-за плотной листвы возможны проблемы с проветриванием, особенно это опасно, когда проходят дожди. На цветах и бутонах может появиться грибок, из-за этого они усыхают.
В середине XX века именно в Москве началась отечественная селекция этих удивительных растений. Появились первые русские сорта, которые отлично подходят для выращивания в средней полосе России («Крейсер Аврора», «Памяти Гагарина», «Майя Плисецкая»). Селекционная работа продолжается и сейчас в Ботаническом саду МГУ.
Москвичи с тревогой смотрят на пионы, которые только-только распустились. Из-за неустойчивой погоды в мае страшно: а вдруг они завянут? Тем более, прогнозы синоптиков совсем не обнадеживают. Кто-то говорит, что заморозки могут быть даже в июне. Председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов считает, что пионам это только пойдет на пользу.
«Чем дольше погода будет более холодной, тем дольше пионы будут цвести. Напротив, если наступит жара, они отцветут быстрее. Это достаточно морозоустойчивые растения, — рассказывает агроном. — Правда, если температура опустится до минус двух градусов, их нужно будет укрывать. Впрочем, думаю, в “Аптекарском огороде” работают отличные агрономы, им заморозки нипочем».
По словам специалиста, пионы — это многолетные и очень «стойкие» растения.
«Они способны расти на одном месте, не вымерзая, лет по тридцать. И они совсем не подмерзают зимой, каждый год попадая под заморозки весной, — говорит Туманов. — Скажу точно, что к непогоде они готовы».
С пионами меньше проблем, чем с другими цветами. Им никогда не помешает снег. Они могут подмерзнуть только в том случае, если снега нет и температура минус двадцать.
«А если температура на улице минус 3−4 градуса, максимум, “прихватит” листочки, и то, потом они восстановятся». — продолжает Туманов.
Кстати, ученый уверяет, что заморозки опасны не цветам, а плодам. То есть если в раскрытом цветке подмерз пестик (а он начинает подмерзать при температуре −1 градус), значит, плода не будет. Но если в тех не условиях бутон не раскрылся, он может выдержать и более низкую температуру (до минус три-четыре).
«В Московской области что-то подмерзает каждый год. Не надо панику устраивать. Ко всему этому опытные огородники готовы, а тем более в Москве», — говорит Туманов.
Туманов говорит, что редко встречал дачные участки в столичном регионе, где не растут пионы.
«Растение сажается один раз и проблем не доставляет. Ухаживать за ним легко — он универсален и неприхотлив, — продолжает ученый. — И будет он много лет вас радовать».
Пионы можно посадить на даче и осенью, и весной, и даже летом. Покупать рассаду лучше в садовом центре. У пиона сажается корневище (или как еще говорят «корнеклубни»), которое нужно аккуратно достать из горшочка и высадить.
Некоторые задаются вопросом, можно ли посадить пионы дома на подоконнике. Туманов говорит, что такой трюк требует определенного мастерства.
"Это вольное растение для сада, растение для грунта, — подчеркивает Туманов. — Простой и универсальный многолетник, один из самых любимых. Многие продают срезанные пионы. Мы все очень любим эти цветы!
Пионы и не только. Самые красивые цветники Москвы
Пионовые сады еще называют «пионарии». В столице они есть самые разные: от совсем маленьких и аккуратных до огромных, где представлено несколько десятков сортов.
Среди них — и травянистые, и редкие древовидные; есть и жемчужные, и темно-пурпурные, и лимонно-желтые.
Цветки некоторых растущих в «Аптекарском огороде», где представлено более 30 сортов, достигают двадцати сантиметров в диаметре!
Вместе с пионами в садах столицы распускается сирень, лилии, черемуха, лесная герань базилик и многое другое. Aif.ru собрал самые известные места Москвы, где можно полюбоваться всем этим великолепием.
- Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» (м. «Проспект Мира»)
- Парк Горького. (метро «Октябрьская», «Парк Культуры»)
- Парк «Сокольники» (метро «Сокольники»)
- Ботанический сад МГУ на Воробьевых горах (м. «Ломоносовский проспект»)
- ВДНХ (м. «ВДНХ»)
- Музей-заповедник «Царицыно» (м. Царицыно)
- Музей-заповедник «Коломенское» (м. «Коломенское», «Каширская»)
- «Нескучный» сад (м. «Октябрьская», «Ленинский проспект»)
- Сад «Эрмитаж» (м. «Пушкинская», «Чеховская)
- Сад имени Баумана (м. “Бауманская)