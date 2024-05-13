Индонезию затопило водами муссонных дождей и холодной лавой
Причиной природной катастрофы стали прошедшие муссонные дожди, вызвавшие сход грязи и потоков холодной лавы с вулкана Мерапи.
Причиной природной катастрофы стали прошедшие муссонные дожди, вызвавшие сход грязи и потоков холодной лавы с вулкана Мерапи.
12 мая представители спасательных служб Индонезии сообщили о внезапном наводнении западной части страны. Уже известно о 34 погибших и 16 пропавших без вести. В настоящее время активно продолжается поиск пропавших. Местные власти создали эвакуационные центры и пункты экстренной помощи в наиболее пострадавших округах Агам и Танах-Датар.
О самых крупных извержениях вулкана за последнее столетие читайте в отдельном материале.
Кристина Корчанова