17:34 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Индонезию затопило водами муссонных дождей и холодной лавой

Причиной природной катастрофы стали прошедшие муссонные дожди, вызвавшие сход грязи и потоков холодной лавы с вулкана Мерапи.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 56% 761 мм рт. ст. +20°
Во время загрузки произошла ошибка.

12 мая представители спасательных служб Индонезии сообщили о внезапном наводнении западной части страны. Уже известно о 34 погибших и 16 пропавших без вести. В настоящее время активно продолжается поиск пропавших. Местные власти создали эвакуационные центры и пункты экстренной помощи в наиболее пострадавших округах Агам и Танах-Датар.

О самых крупных извержениях вулкана за последнее столетие читайте в отдельном материале.

Кристина Корчанова

Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»