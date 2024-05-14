В нескольких районах Турции выпал снег из-за «российского» циклона
СТАМБУЛ, 14 мая — РИА Новости. Снег выпал в ночь на вторник в нескольких районах Турции под влиянием пришедшего из России циклона.
СТАМБУЛ, 14 мая — РИА Новости. Снег выпал в ночь на вторник в нескольких районах Турции под влиянием пришедшего из России циклона.
Генеральный департамент метеорологии Турции ранее объявил о «желтом» уровне угрозы из-за ливней в шести провинциях страны. Циклон привел к резкому снижению температуры и ливням с сильным ветром во многих регионах.
Так, снег начал идти в понедельник вечером в районе Картепе провинции Коджаэли на западе Турции, а также в горах в соседней провинции Болу — в результате как минимум в десяти деревнях образовался пятисантиметровый слой снега.
В ночь на вторник снег идет также в районе Тося провинции Кастамону на Черном море.