15:59 (мск), источник: © РИА Новости

В нескольких районах Турции выпал снег из-за «российского» циклона

СТАМБУЛ, 14 мая — РИА Новости. Снег выпал в ночь на вторник в нескольких районах Турции под влиянием пришедшего из России циклона.

Источник: TRT Haber

Генеральный департамент метеорологии Турции ранее объявил о «желтом» уровне угрозы из-за ливней в шести провинциях страны. Циклон привел к резкому снижению температуры и ливням с сильным ветром во многих регионах.

Так, снег начал идти в понедельник вечером в районе Картепе провинции Коджаэли на западе Турции, а также в горах в соседней провинции Болу — в результате как минимум в десяти деревнях образовался пятисантиметровый слой снега.

В ночь на вторник снег идет также в районе Тося провинции Кастамону на Черном море.

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