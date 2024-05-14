Синоптики пообещали москвичам отсутствие осадков и до +15 градусов во вторник

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +13 до +15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +3.
В Московской области днем прогнозируют от +10 до +15 градусов, ночью температура может упасть до 0.
Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2−7 м/с.
Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.
Ранее, 13 мая, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на этой неделе жителей Москвы ждет более комфортная погода, чем на прошлой, — ожидается потепление до +17 градусов и практически без осадков. По его словам, сейчас наступает период четырехдневной антициклональной погоды: преобладание высокого давления, не очень сильные ветры и постепенное повышение температуры.
Тогда же научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал солнечную погоду и до +22 градусов в Москве в предстоящие выходные 18—19 мая. Он добавил, что осадков в столице в ближайшие дни не прогнозируется.