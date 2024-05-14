04:07 (мск), источник: Известия

Синоптики пообещали москвичам отсутствие осадков и до +15 градусов во вторник

Переменная облачность, без осадков и до +15 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 14 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +13 до +15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +3.

В Московской области днем прогнозируют от +10 до +15 градусов, ночью температура может упасть до 0.

Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2−7 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Ранее, 13 мая, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на этой неделе жителей Москвы ждет более комфортная погода, чем на прошлой, — ожидается потепление до +17 градусов и практически без осадков. По его словам, сейчас наступает период четырехдневной антициклональной погоды: преобладание высокого давления, не очень сильные ветры и постепенное повышение температуры.

Тогда же научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал солнечную погоду и до +22 градусов в Москве в предстоящие выходные 18—19 мая. Он добавил, что осадков в столице в ближайшие дни не прогнозируется.

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