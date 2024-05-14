07:55 (мск), источник: ТАСС

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Вулканологи зафиксировали во вторник на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой 3,5 км.

Источник: AP 2023

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Пепловый выброс на высоту 3,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км», — рассказали в управлении.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана — 1 156 м. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

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