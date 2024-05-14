Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Вулканологи зафиксировали во вторник на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой 3,5 км.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Вулканологи зафиксировали во вторник на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой 3,5 км.
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.
«Пепловый выброс на высоту 3,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км», — рассказали в управлении.
Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана — 1 156 м. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.