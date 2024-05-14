Мощная вспышка произошла на Солнце
На Солнце произошла вспышка самого высокого класса X во вторник, 14 мая. Об этом сообщают в Институте прикладной геофизики имени Е. К. Федорова.
На Солнце произошла вспышка самого высокого класса X во вторник, 14 мая. Об этом сообщают в Институте прикладной геофизики имени Е. К. Федорова.
«14 мая в 05:09 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S17W89) зарегистрирована вспышка X1.7 продолжительностью 16 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — говорится в сообщении института.
Вспышки на Солнце делятся на пять классов в зависимости от силы рентгеновского излучения — A, B, C, M и X. Они часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, распространяясь в сторону Земли, могут провоцировать магнитные бури.
Ранее, 6 мая, руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что на Солнце произошла одна из крупнейших вспышек за последние 10 лет. По словам эксперта, данное событие визуально идентифицировано космическими телескопами, его мощность предварительно оценивается как X4.5.
В тот же день сообщалось, что накануне на Солнце зафиксировано семь мощных вспышек. Как уточнили в Институте прикладной геофизики, две из них относятся к классу Х, остальные пять — к классу М.
В апреле директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что предпосылок к тому, что в ближайшие годы частота и мощность магнитных бурь изменятся, в настоящее время нет. Он отметил, что 2023, 2024, 2025 годы — это эпоха солнечного максимума, и это бывает примерно раз в 11 лет, однако этот цикл идет с низкой активностью.