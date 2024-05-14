Эксперты доказали, что лето 2023 года было самым жарким за последние 2 тыс. лет

«Изучение столь протяженного пласта климатической истории Земли показывает, насколько стремительным является текущее глобальное потепление. Прошедший год был рекордно жарким, и этот тренд на установление новых температурных рекордов продолжится, если мы не снизим максимально сильным образом выбросы парниковых газов», — заявил профессор Кембриджского университета Ульф Бюнтген, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Исследователи совершили это открытие в рамках проекта, нацеленного на реконструкцию летнего климата Европы в последние 2 тыс. лет. Для получения подобных сведений ученые собрали и объединили большое число палеоклиматических и исторических сведений, полученных при замерах толщины годичных колец деревьев, а также результаты замеров первых метеорологов и климатологов, которые они проводили в XIX и XX веках.
В общей сложности исследователи объединили 15 подобных наборов данных, что дало им возможность максимально точно реконструировать колебания летних температур со времен конца античной эры и по сегодняшний день. Это позволило климатологам уточнить средние температуры в теплое время года в доиндустриальную эру, а также определить самые жаркие и холодные летние сезоны в истории Европы.
Так, расчеты ученых указывают на то, что летние температуры были необычно высокими в Европе в конце античной эры, в 246 и 282 году нашей эры, а также в середине средних веков, в 986 и 1061 годах. В эти года летние температуры были выше типичных для доиндустральной эры значений на 0,7−0,88 градуса Цельсия. Но самые холодные летние сезоны пришлись на начало средних веков (536 и 627 года) и на раннее Новое время (1601, 1642 года), когда температуры были ниже нормы на 1,2−1,86 градуса Цельсия.
При этом исследователи отмечают, что выявленные ими положительные температурные рекорды сильно уступают 2023 году, когда летние температуры были выше средних значений для доиндустриальной эпохи на 2,07 градуса Цельсия. Это означает, что лето 2023 было в среднем почти на 4 градуса теплее, чем в 536 году, во время самого холодного лета за последние 2 тыс. лет. Это в очередной раз свидетельствует о чрезвычайно высоких темпах перемен климата и подчеркивает необходимость сокращения выбросов, подытожили ученые.
2023 год стал самым жарким за всю историю ведения наблюдений, которые проводятся учеными в последние два столетия. По оценкам специалистов Всемирной метеорологической организации и американского Национального управления океанических и атмосферных исследований, средние температуры в 2023 году превысили историческую норму примерно на 1,2−1,4 градуса Цельсия, что с запасом побило предыдущий рекорд, установленный в 2016 году.