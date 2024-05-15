Вильфанд назвал сроки старта купального сезона в Сочи и Крыму
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о сроках начала купального сезона в Сочи и Крыму.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о сроках начала купального сезона в Сочи и Крыму.
В пресс-центре НСН 14 мая специалист отметил, что в Сочи купальный сезон начнется во второй декаде июня, а в Крыму — примерно с 22 июня. Специалист рассказал, что в настоящее время температура воды на побережье Черного моря в районе Сочи и Новороссийска составляет 16−17 градусов. В Крыму температура воды еще ниже — около 15 градусов.
«В Сочи такая температура ожидается во второй декаде июня, а в Крыму чуть позже, в Севастополе — это
В апреле в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) сообщили, что традиционно купальный сезон на Кубани стартует в июне. Однако в 2024 году вода прогревалась активнее из-за жаркой погоды. Например, 18 апреля в Краснодаре был побит температурный рекорд 71-летней давности: воздух прогрелся аж до + 31,9 градуса, пишет Life.ru.
Также в апреле начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева рассказала, что жителям Нижегородской области не стоит ждать аномальной жары ближайшим летом. По ее словам, в июле среднесуточная температура достигнет +20 градусов. Условия можно сравнить с южными широтами европейской территории РФ, сообщает 360.ru.
Тогда же заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в преддверии открытия купального сезона водолазы проверят водоемы Москвы. Основной задачей, по словам чиновника, является обнаружение и извлечение накопившегося мусора и травмоопасных предметов, которые могли оказаться в воде в осенне-зимний период.
В феврале физиотерапевт Кирилл Антонов в беседе с РИАМО посоветовал заранее готовиться к купальному сезону. По его словам, лучше начинать подготовку за три-четыре месяца. Первый месяц должен быть адаптивным в плане нагрузок. Целью по снижению веса в месяц лучше ставить два-три килограмма. Антонов отметил, что в рационе должны преобладать продукты с низким содержанием жира и небольшим количеством углеводов, пишет RT.