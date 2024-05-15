Работы в саду в июне 2024 года: что делать в цветнике и огороде

Красный месяц — народное название первого летнего месяца. Июнь приходит на смену весне и радует стабильным теплом. В этот период для дачников и садоводов наступает пора активных работ, чтобы вырастить богатый урожай. Стоит не забывать, что, помимо овощной рассады, летом внимания требуют и плодовые деревья, и декоративные растения, и ягодные кустарники. В статье расскажем про актуальные работы в саду в июне 2024 года и нюансы ухода за культурами.
Какие садовые работы нужно проводить в июне
Большая часть территории России в первый летний месяц погружается в тепло, и можно не волноваться, что неожиданно появятся возвратные заморозки, ночная прохлада или обильные дожди. Но не стоит терять бдительность и только отдыхать на приусадебном участке. В июне важно создать благоприятные условия для посадок в огороде и цветнике, чтобы ускорить развитие и рост растений. Правильно составленный план работ в этом месяце и приложенные усилия принесут плоды — пышное цветение и активный рост у молодых саженцев.
В июне высаживают овощные культуры напрямую на грядки семенами, так как земля к этому времени хорошо прогрелась. Кроме того, укоренившаяся рассада и только проклюнувшиеся ростки требуют тщательного ухода. Для получения обильного урожая рекомендуем выполнить следующие работы в саду.
Подготовиться к возвратным заморозкам
Возвращение холодов возможно в северных регионах страны, а также в центральной части России. Лучше всего закаливайте саженцы рассады перед пересадкой в открытый грунт, выносите растения сначала на два часа, постепенно увеличивайте время до 5—12 часов и на 24 часа. Для защиты уже высаженной на грядки рассады от плохой погоды устанавливают дуги, на которые натягивают агроволокно, спанбонд или полиэтилен.
Проведите санитарную обрезку деревьев и кустарников
В начале лета в стволе и ветках начинается активное сокодвижение, поэтому кардинальное формирование растениям противопоказано. В этот период проводится санитарная обрезка деревьев, которая заключается в удалении только отмерших, поломанных и сухих ветвей. После проведения процедуры срезы следует замазать заживляющими препаратами, такими как садовый вар или паста-замазка «РанНет».
Рыхлите и мульчируйте почву для посадок
Борьба с сорняками и засухой требует комплексного подхода: регулярный полив, рыхление почвы и прополка. Рыхление после полива благоприятно сказывается на овощных культурах, также улучшает поступление кислорода к корневой системе растения. Для сохранения влаги в почве используют дополнительный источник органики: сено, солому, опилки, перегной и компост. Мульчу раскладывают в междурядьях грядок толщиной не менее 5—8 см и подсыпают ее летом по мере уменьшения слоя.
Продолжайте сеять овощи и зелень
Теплолюбивые культуры можно сеять в открытый грунт, потому что растения легко укореняются в теплую погоду: баклажаны, перцы, томаты, кабачки, черная редька, патиссоны, огурцы, фасоль, горох, кукуруза. В июне жители южных регионов России могут сажать морковь повторно: раннеспелые, среднеспелые и даже поздние сорта. В огород высаживают заранее подготовленную рассаду среднеспелой и позднеспелой белокочанной капусты. На освободившихся грядках снова высаживают редис, лук на зелень, листовой салат, шпинат, а также пряную зелень: сельдерей, укроп, петрушку, базилик (высевают в открытый грунт). Для поддержания влажности почвы и ускорения прорастания семян грядки накрывают агроволокном и ежедневно проводят полив.
Проводите регулярный полив растений в саду
Не стоит забывать о регулярном поливе — это залог активного роста всех растений. Для полноценного развития им требуются не только питательные элементы, но и вода. Оптимальное время для полива — утро или вечер, когда нет палящего солнца, а частота — каждые два или три дня, если нет дождей.
Кандидат сельскохозяйственных наук Жаннета Вологирова советует: «Молодые посевы желательно поливать теплой отстоянной водой. Огурцы не переносят холодных поливов, их плоды начинают горчить. Лучше приготовить для полива этой привередливой культуры отдельные емкости и выставить их на солнечную сторону, где вода прогревается до +20…+25 °C». В основном овощную рассаду поливают под корень, не разбрызгивая воду на стебли и листья растения. Среди огородных культур дождевание предпочитают лишь кукуруза и некоторые корнеплоды, такие как картофель. Для полива грядок используют различные методы: лейки, шланги или капельные ленты. Слабый напор в капельном поливе подходит корнеплодам, но не всем. Например, картофелю, клубни которого залегают глубоко в почве, требуется обильный полив на глубину не менее 0,5 м. Рассада моркови и свеклы особенно хорошо развивается и дает богатый урожай при капельном поливе.
Для повышения урожайности овощные культуры в июне подкармливают не только корневым, но и листовым способом. В период активной вегетации рассаде нужен азот. Дефицит этого элемента можно устранить с помощью аммиачной селитры, мочевины, азофоски, калиевой и кальциевой селитры.
«Раствор мочевины полезно вносить растениям не только под корень, но и обрабатывать им листву. На 10 л разводят 50—70 г. Полезно в него добавить препараты с микроэлементами, например плантафол, с железом от хлороза — феррилин, с гуматами — гумат калия, а также активаторы роста — активейв, вива, мегафол», — комментирует эксперт Жаннета Вологирова. В июне применяют органические азотные удобрения: настой куриного помета, коровяка, травяной или дрожжевой настой, отвар крапивы. В конце месяца азотную подкормку повторяют, но уже нитроаммофоской, которая включает, помимо азота, калий, фосфор и серу.
Проводите окучивание картофеля
Эта процедура способствует образованию боковых побегов с клубнями, что приводит к значительному увеличению урожая. Также клубни картофеля мульчируют толстым слоем соломы, она защищает почву от палящего солнца и засухи. Повторно окучивают в конце июня, также добавляя мульчу.
Проводите прореживание посадок корнеплодов
Через 3—4 недели после появления всходов морковь и свеклу необходимо проредить, чтобы обеспечить им достаточно места для роста. Морковь прореживают на стадии 2—3 настоящих листочков, свеклу — на стадии 3—4 листьев. Между ростками оставляют 3—4 см. Через месяц эти корнеплоды нуждаются во втором прореживании. Между ними уже оставляют расстояние в два раза больше.
Растения, удаленные после прополки, не стоит просто выбрасывать. Их можно утилизировать с пользой, заложив в компостную кучу. А из зеленой части этих же сорняков можно приготовить травяной настой, богатый азотом и полезный для многих садовых культур. В компостную кучу складывают не только скошенную траву и сорняки, сухие опавшие листья, но и добавляют землю. Также закладывают специальные средства — биодеструкторы для быстрого созревания компоста, например сияние-1, уникал-С, байкал-М.
Июнь — чудесный период, когда благоприятно высаживать теплолюбивые декоративные растения в открытый грунт, формируя красивые клумбы.
Выкопайте весенние луковичные цветы
Завершив свое цветение весной, луковицы нарциссов, гиацинтов, крокусов и тюльпанов следует выкопать в начале лета, чтобы сохранить их до следующего сезона. Луковицы цветов необходимо очистить от земли, опрыскать слабым раствором марганца для дезинфекции и поместить в теплое место для просушки на 2—3 дня. Затем положить в деревянный ящик с опилками на дне и поставить в сухое прохладное место. В нем клубни хранятся все лето до повторной осенней посадки. А на место луковичных цветов на клумбы высаживают пеларгонии, фуксии, бегонии.
Для бурного цветения и роста пионам, розам, клематисам и другим декоративным культурам в июне требуется подкормка азотом, калием, фосфором и микроэлементами. В качестве удобрения используют настой куриного помета или коровяка, а также суперфосфат и сульфат калия. При первых признаках хлороза, проявляющегося в виде легкого пожелтения листьев, к стандартным подкормкам необходимо добавить препараты железа, такие как хелат железа, антихлороз, микро-Fe, ферровит. В дополнение к ним рекомендуется использовать сульфат магния или маг-бор.
Обрежьте отцветшие цветоносы
В цветнике необходимо провести обрезку отцветших цветоносов у луковичных растений, сирени, декоративного миндаля, кустарниковой ивы, форзиции и вейгелы. Для этого следует использовать чистый секатор или садовые ножницы. У дельфиниумов и люпинов после цветения полностью срезают надземную часть, оставляя лишь корневую систему. Аналогично поступают с цветоносами пионов и ирисов, удаляя их вместе с сухими листьями в конце июня.
Высадите рассаду однолетников
В июне домашняя рассада теплолюбивых однолетников готова к пересадке в цветник. Агератумы, циннии, бархатцы, петуньи, прошедшие недельную закалку, отлично приживаются на новом месте. Как и бальзамины, амаранты, астры и георгины. «В цветник на лето можно пересадить комнатные растения (фуксию и хлорофитум). Все пересаженные цветы для лучшей адаптации советую полить препаратами-адаптогенами, например цирконом или корневином. Эти же средства помогут “реанимировать” другие растения, которые плохо укореняются на новом месте», — рекомендует эксперт.
Установите опоры для цветов
Вьющиеся растения, такие как однолетние вьюны, плетистые розы, клематисы и другие растения-лианы, нуждаются в опоре по мере роста своих плетей. С этой целью можно использовать специальные шпалеры или устанавливать декоративные беседки. Для поддержки кроны невысоких кустарников, таких как калина бульденеж или взрослых древовидных пионов, в июне устанавливают специальные опоры — кустодержатели.
Проведите обработки от болезней и вредителей
Паутинные клещи, трипсы, гусеницы, патогенные грибки способны быстро ослабить и погубить любое растение в цветнике и огороде, поэтому в июне стоит проводить профилактические опрыскивания. Лучше использовать проверенные фунгициды и акарициды. Для повышения эффективности обработки смешивают баковые смеси. Популярные варианты: фитоверм + биокилл + гуминовые кислоты; актара + топаз; алирин-Б + искра; тиовит джет + оксихом; ридомил голд + актара; фуфанон-нова + хлорокись меди. К ним обязательно добавляют биоприлипатель липосам или жидкое хозяйственное мыло.
Особенности садовых работ в июне в разных регионах
Приступая к дачным работам в июне, стоит учитывать, что погода в разных регионах может различаться.
Подмосковье и средняя полоса России
Жители Подмосковья с опаской относятся к первым летним дням и неделям, так как остается риск возвратных заморозков, особенно ночью. В этом регионе для выращивания овощей в основном используют теплицы, которые периодически проветривают, а в конце июня полностью открывают.
В начале месяца в открытый грунт после закаливания пересаживают рассаду овощных культур. В конце июня высевают семена арбузов и дынь. Эти бахчевые культуры в Подмосковье выращивают на специально подготовленных гребнях или на высоких грядках из дерева или металла под пленкой (быстрее прогреваются на солнце).
В июне уже начинают поспевать первые огурцы и томаты, кабачки, перцы, баклажаны, выращенные в тепличных условиях. Также для данного региона можно использовать «теплые» грядки высотой не менее 25—30 см. Для улучшения дренажа и обеспечения дополнительного питания грядки наполняют слоем перегноя, сухой листвы и мелких палочек.
В Ленинградской области в июне активно высаживают рассаду овощей, а также проводят следующие работы:
1. Обрезают плодовые деревья и кустарники.
2. Сеют сидераты для улучшения плодородия почвы.
3. Окучивают картофель для повышения урожайности.
4. Обрабатывают растения от мучнистой росы и фитофторы.
5. Прореживают всходы корнеплодов для обеспечения им простора и доступа к питательным веществам.
6. Вторичную посадку листовой зелени для получения свежего урожая проводят в течение всего лета.
В конце весны — начале лета в этих регионах устанавливается теплая погода и прогревается земля, но при этом сохраняется повышенная влажность. Поэтому лучше провести профилактическую обработку растений фунгицидами, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний. Эффективные средства: скор, квадрис, медный купорос, бона форте, топаз, хорус, превикур энерджи, бордоская жидкость. При повышении температуры выше +15 °C для защиты растений используют биопрепараты: биотлин, фитоспорин, гамаир, фитолавин, битоксибациллин.
«В июне на Урале и в Сибири не исчезает риск появления возвратных ночных заморозков. Над рассадой устанавливают дуги или другие конструкции, на которые при необходимости натягивают нетканый защитный материал (агроволокно или спанбонд). При появлении сильных и длительных заморозков используют полиэтилен. Поливают грядки только отстоянной теплой водой», — рекомендует Жаннета Вологирова.
В июне сады южных регионов украшены спелыми ягодами: земляникой, малиной, жимолостью, крыжовником, черной и красной смородиной. После обильного плодоношения эти культуры нуждаются в подкормке органикой и калийно-фосфорными удобрениями, чтобы восстановить силы и подготовиться к следующему сезону. Ремонтантным сортам клубники и малины, плодоносящим дважды за сезон, требуется усиленное питание, чтобы вторая волна ягод была не менее сладкой. Эти посадки в конце июня удобряют органикой, а также калием, магнием, железом и фосфором.
Борьба с сорняками — важная задача для садоводов всех регионов России. В это время в Крыму, Краснодарском крае и других местах сорняки особенно активны, что может привести к потере урожая. Рыхление почвы и прополка помогут защитить молодые посадки (особенно корнеплоды) и создать условия для их полноценного развития.
Благоприятные дни для работ в саду в июне по лунному календарю
Для достижения гарантированного результата важно сеять семена в рекомендованные для вашего региона сроки, учитывая продолжительность вегетационного периода растения.
|1, 2, 3, 4 июня
|Работа с морковью, редисом, свеклой; посадка бахчевых культур, баклажанов, перцев; срезка цветов
|9, 11, 12 июня
|Окучивание картофеля; пересадка всех сортов капусты и спаржи; обработка растений по листу
|13, 14, 15 июня
|Подкормка растений удобрениями; посадка саженцев деревьев и овощной рассады; профилактические и лечебные обработки по листу
|16, 17 июня
|Посев семян декоративных культур; работы с луковицами и клубнями цветов; посев семян на рассаду
|18, 19 июня
|Черенкование и обрезка деревьев; подкормка почвы; удаление сорняков; сбор семян; пересадка рассады в открытый грунт
|21, 22, 23, 24 июня
|Полив грядок и мульчирование; сбор урожая раннего картофеля, лука, моркови, листовой зелени, чеснока; уборка территории
|25, 26 июня
|Сбор урожая; формирование компоста; уборка на территории
|27, 28 июня
|Размножение отводками; удобрение растений органикой и минеральными удобрениями; прореживающая обрезка загущенных посадок
|29, 30 июня
|Прореживание корнеплодов; повторное окучивание картофеля; сбор плодов и ягод; рыхление, полив и удаление сорняков
Неблагоприятными днями в июне 2024 года будут 5—8 июня (новолуние), 20—23 июня (полнолуние), а также 25—26 июня (Луна в Водолее). В эти дни лучше отказаться от активных работ в саду и огороде.
Календарь основных работ в саду в июне
Продуманный план действий и усердная работа обязательно дадут свои результаты — пышное цветение и стремительный рост молодых растений. Советуем провести необходимые садовые работы в июне:
1. Подготовьтесь к возвратным заморозкам.
2. Проведите санитарную обрезку кустов и деревьев.
3. Рыхлите и мульчируйте грядки.
4. Регулярно поливайте садовые культуры.
5. Повторно посейте зелень и овощи.
6. Подкормите удобрениями растения.
7. Окучивайте картофельные грядки.
8. Проводите прореживание посадок корнеплодов.
9. Выкопайте весенние луковичные цветы.
10. Высаживайте рассаду однолетних и многолетних растений.
11. Проведите санитарную обрезку деревьев и кустарников.
12. Установите шпалеры, опоры, кустодержатели из дерева или металла.
13. Обработайте растения от болезней и вредителей.
Эксперт: Жаннета Вологирова, кандидат сельскохозяйственных наук, автор монографий и научных статей