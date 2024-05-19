09:21 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Самые полезные ягоды, которые продаются в мае

Ягоды богаты антиоксидантами и витаминами. Открывают сезон клубника и черешня, которые появляются на прилавках уже в начале мая. Чем они полезны, рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Источник: РИА "Новости"

Клубника является настоящим рекордсменом по содержанию ценных веществ, благодаря которым способствует сохранению молодости и снижению риска хронических заболеваний. В ней много клетчатки и органических кислот, антиоксидантов.

Риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний снижается благодаря большому содержанию в ягодах антоцианов и катехинов.

А вот калорий и сахара в ягоде немного, добавляет врач.

Черешня тоже имеет низкую калорийность. Ягоды содержат много витамина С и имеют богатый минеральный состав — магний, марганец, железо, медь, калий, кальций. Черешня помогает улучшить качество крови и вылечить анемию.

Эксперт напомнила и о разумных ограничениях при употреблении ягод. С осторожностью их нужно есть людям с аллергией, болезнями желудочно-кишечного тракта, при диабете.

Для быстрого созревания ягод часто может использоваться большое количество удобрений, от такой продукции лучше отказаться.

Ягоды, которые могут храниться долго, как правило, содержат много консервантов и говорить об их пользе сложно.

Такая продукция не дает энергию, а напротив, способна ее забрать, поскольку в обработанных ягодах меняется окислительно- восстановительный потенциал.

«Любые ягоды перед употреблением нужно замачивать в воде на пару часов, это позволит избавиться от большей части загрязнений», — заключила Ольга Шуппо.

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