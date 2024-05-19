Самые полезные ягоды, которые продаются в мае

Клубника является настоящим рекордсменом по содержанию ценных веществ, благодаря которым способствует сохранению молодости и снижению риска хронических заболеваний. В ней много клетчатки и органических кислот, антиоксидантов.
Риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний снижается благодаря большому содержанию в ягодах антоцианов и катехинов.
А вот калорий и сахара в ягоде немного, добавляет врач.
Черешня тоже имеет низкую калорийность. Ягоды содержат много витамина С и имеют богатый минеральный состав — магний, марганец, железо, медь, калий, кальций. Черешня помогает улучшить качество крови и вылечить анемию.
Эксперт напомнила и о разумных ограничениях при употреблении ягод. С осторожностью их нужно есть людям с аллергией, болезнями желудочно-кишечного тракта, при диабете.
Для быстрого созревания ягод часто может использоваться большое количество удобрений, от такой продукции лучше отказаться.
Ягоды, которые могут храниться долго, как правило, содержат много консервантов и говорить об их пользе сложно.
Такая продукция не дает энергию, а напротив, способна ее забрать, поскольку в обработанных ягодах меняется окислительно- восстановительный потенциал.
«Любые ягоды перед употреблением нужно замачивать в воде на пару часов, это позволит избавиться от большей части загрязнений», — заключила Ольга Шуппо.