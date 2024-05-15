Синоптик Шувалов усомнился во влиянии солнечной активности на погоду
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов выразил мнение, что солнечная активность слабо влияет на погоду.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов выразил мнение, что солнечная активность слабо влияет на погоду.
В беседе с 360.ru он напомнил, что в конце 1970-х — начале 1980-х годов в Гидрометцентре работала лаборатория солнечно-земных процессов, которая изучала эту тему.
«Результатом этих исследований был вывод о том, что связь, последовательность и влияние солнечной активности, магнитной активности на погодные процессы на самом деле очень и очень невелики», — сказал Шувалов.
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