11:22 (мск), источник: Аргументы и факты

Какие цветы в букете дольше всего стоят в жару?

Цветы круглый год считаются популярным подарком.

Источник: Reuters

Цветы дарят круглый год, и в теплое время встает вопрос, а какие букеты простоят дольше других? Флористы уверены, что для того, чтобы цветы не увяли через несколько дней и подольше радовали, нужно изначально выбирать стойкие сорта.

Какие цветы стоят дольше других?

Самыми долгими и неувядающими считаются хризантемы, эустомы, диантусы (гвоздика), альстромерии, герберы, лилии, дельфиниумы, матиолы и солидаго. Еще есть сухоцветы, например лимониум, статица и хлопок.

«Экзотические цветы — протея, орнитогалум, бруния, скимия — невероятно красивы и могут простоять не просто долго, а несколько месяцев. При этом нужно просто менять вовремя воду», — поделилась флорист Лилия Басок.

Кстати, гвоздики считают цветами, которые только возлагают к памятникам. Тем не менее сейчас выводят разные сорта и разные цвета. Монобукет из молочных или розовых гвоздик невероятно красив и будет долго вас радовать.

Они даже без особого ухода стоят около недели, а если за цветами ухаживать, то могут сохраниться две-три недели.

Альстромерии тоже стоят в среднем до двух недель. При хорошем уходе и регулярной замене воды цветы могут простоять до 25 дней.

А есть сорт орхидей под названием цимбидиум. Эти цветы любят влажный воздух и свет, но не переносят жару. В букете они могут простоять до месяца.

Еще стоит обратить внимание на гортензию. Они очень любят воду и не переносят сухой воздух, поэтому их желательно регулярно опрыскивать из пульверизатора. Они даже могут стать сухоцветом: поменять цвет на полтона и простоять несколько лет, если их не трогать.

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