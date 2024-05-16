Какие цветы в букете дольше всего стоят в жару?
Цветы круглый год считаются популярным подарком.
Цветы круглый год считаются популярным подарком.
Цветы дарят круглый год, и в теплое время встает вопрос, а какие букеты простоят дольше других? Флористы уверены, что для того, чтобы цветы не увяли через несколько дней и подольше радовали, нужно изначально выбирать стойкие сорта.
Самыми долгими и неувядающими считаются хризантемы, эустомы, диантусы (гвоздика), альстромерии, герберы, лилии, дельфиниумы, матиолы и солидаго. Еще есть сухоцветы, например лимониум, статица и хлопок.
«Экзотические цветы — протея, орнитогалум, бруния, скимия — невероятно красивы и могут простоять не просто долго, а несколько месяцев. При этом нужно просто менять вовремя воду», — поделилась флорист Лилия Басок.
Кстати, гвоздики считают цветами, которые только возлагают к памятникам. Тем не менее сейчас выводят разные сорта и разные цвета. Монобукет из молочных или розовых гвоздик невероятно красив и будет долго вас радовать.
Они даже без особого ухода стоят около недели, а если за цветами ухаживать, то могут сохраниться две-три недели.
Альстромерии тоже стоят в среднем до двух недель. При хорошем уходе и регулярной замене воды цветы могут простоять до 25 дней.
А есть сорт орхидей под названием цимбидиум. Эти цветы любят влажный воздух и свет, но не переносят жару. В букете они могут простоять до месяца.
Еще стоит обратить внимание на гортензию. Они очень любят воду и не переносят сухой воздух, поэтому их желательно регулярно опрыскивать из пульверизатора. Они даже могут стать сухоцветом: поменять цвет на полтона и простоять несколько лет, если их не трогать.