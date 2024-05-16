Как реанимировать клематисы после заморозков в мае
Эксперт рассказал об убийственном союзе влаги и холода.
Эксперт рассказал об убийственном союзе влаги и холода.
Один из стандартных — и самых эффективных — приемов против возвратных заморозков это, как многим дачникам известно, обильный полив или опрыскивание растений накануне критического понижения температуры. Холодная «парная», создаваемая таким образом, заметно снижает губительное воздействие холода, а равно способна помочь при реанимации постфактум. Только вот применительно к клематисам этот метод может и не сработать, а то и пойти во вред. Почему и что же тогда делать?
Отвечает агроном Елена Горбунова:
— Клематисы без укрытия способны выдержать понижение температуры воздуха до −2−3С, а равно аналогичные заморозки на почве, но вот только холод они переносят, а даже небольшое вымокание — нет. Если при применении полива накануне заморозка не уследить и допустить излишки влаги (а еще хуже — ее скопления на месте произрастания), то вероятность гибели клематиса очень высока. Опасность такого исхода увеличивается, если клематис посажен в низине.
Поэтому в данном конкретном случае должный эффект способно оказать только укрытие.
Если же, по каким-либо причинам, клематис остался без укрытия и побеги подмерзли, то не надо делать следующего: раскапывать скрытые под почвой плети. Скорее всего там сохранились живые почки, которые вскоре дадут новые побеги, а при раскапывании вы их можете повредить. Кроме того, не факт, что подмерзшие «вершки» действительно погибли, поэтому не спешите их обрезать, а подождите несколько дней. С клематисами очень часто бывает так, что подмерзли только листья, а междоузлия остались целы — это опять же источник восстановления ценных побегов.
Поэтому спокойно применяйте антидепрессанты, и, кроме того, клематисы очень отзывчивы на реанимирующие подкормки. В такой ситуации больше всего по вкусу им придется комплексное удобрение с повышенным содержанием фосфора и калия. Только не применяйте чисто азотные: перекормите и уменьшите интенсивность и обилие цветения.