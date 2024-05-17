Как правильно посеять газон
Чтобы газонная лужайка вас порадовала, нужно серьезно подойти к вопросу ее создания. Об этом рассказала доцент кафедры Дизайн среды Московского художественно-промышленного института (МХПИ) Надежда Московенко.
Чтобы газонная лужайка вас порадовала, нужно серьезно подойти к вопросу ее создания. Об этом рассказала доцент кафедры Дизайн среды Московского художественно-промышленного института (МХПИ) Надежда Московенко.
Прежде всего, необходимо подготовить территорию. По словам эксперта, лучше создавать газон в конце всех строительных и посадочных работ на участке, когда ничего не сможет нарушить спланированную поверхность.
Участок выравнивают, планируют, согласно проектным отметкам. Уровень грунта должен быть на 5 см ниже дорожек. Поверхность должна быть ровной, без кочек и ям, но идеально горизонтальной оставлять ее не стоит, вода должна уходить с участка. Поэтому дизайнер рекомендует сделать небольшие уклоны в сторону забора, дренажа, канавы.
Все сорняки необходимо убрать.
Молодая газонная трава довольно нежная, ей будет непросто конкурировать с агрессорами.
Дальше нужно определиться с типом газона и выбрать подходящую травосмесь. Лучше покупать ее в специализированных магазинах и от известных производителей.
Если вы хотите идеальное однородное зеленое покрытие, то лучше выбрать травосмесь из одного вида растения, но разных сортов, например, из мятлика.
«Необходимое количество семян можно рассчитать, умножив площадь будущей лужайки на норму посева семян на квадратный метр, которая составляет, в среднем, 30−50 г.», — говорит дизайнер.
Подготовленную поверхность надо утрамбовать, уплотнить, для этого можно использовать специальный садовый каток.
По словам Московенко, посев производят в безветренный день — газонные семена очень легкие. Можно перемешать семена с песком для их равномерного посева.
После посева семена мульчируют тонким слоем почвы или проходят по поверхности веерными граблями, слегка заделывая семена в почву.
Эксперт советует накрыть посевы тонким нетканым материалом. Это предохранит почву от быстрого пересыхания, равномерно распределит влагу и защитит посевы от птиц. Поливать их надо аккуратно, через распылитель, и по ткани, чтобы семена не смылись сильной струей воды. Поверхность должна быть влажной, чтобы семена не пересохли и дружно взошли. Всходы появляются обычно на 7−10 день.
После появления всходов нетканый материал можно снять. Первую стрижку проводят после отрастания травы на 10 см.