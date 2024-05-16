Ученые назвали точную причину желтых волн в Амурском заливе. Фото
Замешаны в этом оказались две породы хвойных деревьев.
Замешаны в этом оказались две породы хвойных деревьев.
Ученые раскрыли причину необычного явления в Приморском крае. Этой весной жители неоднократно наблюдали желтые разводы в акватории Амурского залива. Желто-зеленый налет появлялся на окнах, балконах, стеклах автомобилей. Как оказалось, виновником окрашивания стала пыльца кедра корейского (Pinus koraiensis) и пихты цельнолистной (Abies holophylla). Об этом рассказали в Федеральном научном центре биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН).
На официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте» ученые пояснили, что изучили пробы пыльцы под микроскопом, после чего палеоботаник Татьяна Евстигнеева назвала растения, которые так активно пылят в окрестностях Владивостока в этом году.
«Важный момент во всей этой истории — почему так активно пылит? А тут ответ связан с текущими погодными условиями. Весна в этом году выдалась не слишком жаркой, но очень комфортной для растений — достаточно влаги, чтобы сформировать хороший прирост, достаточно мало дождей и достаточно активные ветра, чтобы пыльца разносилась на большие расстояния. Возможно, такое обильное пыление принесет нам хороший урожай кедра корейского в следующем, 2025 году», — сказано в сообщении ученых.
Исследователи пояснили, что в их распоряжении были образцы только из окрестностей Владивостока, а вот в других местах региона в этом облаке пыльцы может быть не пихта цельнолистная, но пихта белокорая, а также и пыльца двух видов елей — ели аянской и ели корейской.
О том, что именно пыльца хвойных деревьев (без уточнения конкретных пород) стала причиной повсеместной желтизны, ранее заявили в Национальном научном центре морской биологии им. А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН). Специалисты Центра морской биологии во Владивостоке как раз собрали образцы налета на водной поверхности в акватории Амурского залива. Они пояснили, что пыльца наземных растений неядовита и имеет значительную питательную ценность, поскольку содержит белки, богатые незаменимыми аминокислотами, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Однако избыточное ее поступление в морской водоем может привести к нарушению экологического равновесия, особенно в бухтах закрытого типа.
Этой весной сотрудники Центра морской биологии им. А. В. Жирмунского сделали еще одну примечательную находку. В Приморском крае в районе морской биологической станции «Восток» они обнаружили морской лед, окрашенный в красный цвет. Выяснилось, что в лед вморожены тысячи рачков, — представителей зоопланктона родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus. Лед стал красным из-за присутствия в тельцах рачков пигментов-каротиноидов.
Ранее, в августе 2023 года, ледник Водопадный в Горном Алтае стал розово-красного цвета. Это обнаружили ученые Томского государственного университета в ходе экспедиции на ледники группы Актру. Эффектный цвет ледника объясняется массовым цветением водорослей. По мнению гляциологов, это явление может привести к ускорению таяния ледника, так как снижается отражающая способность его поверхности.