Какая погода будет в России летом 2024 года?
В Гидрометцентре представили предварительный прогноз погоды на предстоящее лето.
В Гидрометцентре представили предварительный прогноз погоды на предстоящее лето.
Согласно предварительным прогнозам, в целом на территории России будет нехолодное лето. Температура воздуха прогнозируется около и выше нормы, наиболее высокие показатели вероятны в северной части европейской территории. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире Национальной службы новостей.
«Но погода будет очень изменчивая, к этому надо готовиться. Более точный прогноз можно получить за несколько суток», — добавил Вильфанд, напомнив, что наиболее точные прогнозы погоды составляются на шесть-семь дней.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на специалистов заявило, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений из-за феномена Эль-Ниньо.
Существует и обратный процесс, со снижением температуры в океане, который называется Ла-Нинья. При Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток тепла идет из океана в атмосферу.
Эти феномены сменяют друг друга каждые два-семь лет и оказывают большое влияние на климат, в том числе могут вызывать различные природные катаклизмы, например, засуху, наводнения или неурожаи.
Эль-Ниньо начался во второй половине 2023 года. Как рассказал на днях Вильфанд, он уже начал ослабевать и в мае-июне 2024 года перейдет в нейтральную фазу.
«Эль-Ниньо перейдет в нейтральную фазу, а затем уже с вероятностью, превышающей 75%, прогнозируется обратная фаза — Ла-Нинья — похолодание, понижение температуры. К осени, по оценкам, будет обратная фаза», — приводит слова метеоролога ТАСС.
Источники: https://nsn-fm.turbopages.org/ https://tass.ru/