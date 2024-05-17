01:19 (мск), источник: Газета.Ру

Вспышки на Солнце достигли глубин океанов Земли, выяснили ученые

Мощный геомагнитный шторм из-за сильных вспышек на Солнце 10—11 мая достиг морских глубин Земли. Об этом сообщили канадские исследователи из проекта Ocean Networks Canada (ONC) при Университете Виктории.

Источник: NASA

Подводные обсерватории ONC на западном и восточном побережьях Канады зафиксировали временное искажение магнитного поля планеты на глубине 2,7 километра.

Наиболее значительное магнитное смещение изменило направление компаса в диапазоне от +30 до −30 градусов и было зафиксировано на подводной площадке Folger Passage, входящей в состав кабельной обсерватории ONC NEPTUNE у побережья острова Ванкувер.

Обнаружение магнитных возмущений из-за солнечной бури произошло во время проверок качества данных. Аномалии в показаниях приборов совпали с геомагнитным штормом, вызвавшем яркие полярные сияния в разных регионах Земли.

По словам ученых, следующие несколько лет станут пиком текущего солнечного цикла, поэтому подобные события будут происходить гораздо чаще, чем в предыдущие годы.

 Обвиняемому в убийстве Михаила Круга не разрешили поехать на СВО
Любовь Успенская намекнула на причастность Киркорова к трагедии в клинике Хайдарова
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»