Чем подкормить чеснок весной для хорошего урожая?
Эксперт раскрыл секреты озимой и яровой диет.
Эксперт раскрыл секреты озимой и яровой диет.
Даже на самом маленьком по площади огороде дачники всегда стараются выкроить грядку под чеснок. Культура, как ни крути, наиполезнейшая и не сказать, что чрезвычайно сложная в выращивании. Однако всегда существуют риски получить вместо желанных полновесных головок пусть и толстый, но менее применимый в хозяйстве стебель. Ключ же к избеганию такой неприятности находится в системе подкормок. Как выстроить ее правильно?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Количество подкормок чеснока (озимого и ярового) в различных рекомендациях колеблется от двух до семи. На самом деле, как показывает многолетний опыт для хорошего — скажем так, выше среднего — урожая достаточно 3−4 подкормок за сезон выращивания.
Для первого этапа нужны, разумеется, азотосодержащие удобрения, для второго — калийно-фосфорные. Причем на втором этапе азотные удобрения не просто не нужны, но и отчасти вредны.
Конкретно же прямо сейчас можно в эти постулаты внести некоторые коррективы. А именно — сделать поправку на прошедшие, довольно интенсивные заморозки. То есть, теоретически, дачники уже наверное внесли азот под озимый чеснок — поскольку это логично делать в апреле-начале мая, однако, с учетом холодов, добавить азота слегка ослабшим растениям уже не повредит, а поможет. Но это, подчеркну, для чеснока озимого. Для ярового же май-начало июня аккурат и есть то время, когда ему надо получить укрепляющую дозу азота.
Поэтому интересы двух чесноков сейчас отчасти совпадают. Из азотных удобрений оптимальными для чеснока считаются — и вполне справедливо — мочевина, аммиачная селитра и настой коровяка.
Мочевины надо брать 20 г на 10 литров воды. На один квадратный метр грядки требуется не менее 2 литров такого подпитывающего раствора. Аммиачной селитры на 10 литров воды берется 30 г и на единицу площади требуется побольше — до 10 литров раствора. Коровяк же заливается водой в соотношении 1:5. Настаивать его надо в теплом месте две недели. Перед внесением требуется развести настой водой 1:10. На квадратный метр достаточно 7−8 литров удобрения.
Некоторые рекомендуют применять для подкормок еще раствор нашатырного спирта, но я честно говоря не вижу в нем никакого особого эффекта.
Во второй половине мая и первой половине июня под озимый чеснок вносят любое фосфорно-калийное удобрение в дозировке, указанной на упаковке. Под яровой аналогичная процедура проводится в конце июня.