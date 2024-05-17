Можно ли спасти деревья после заморозков

К сожалению, от уже случившихся повреждений цветов заморозками лекарства не существует, — говорят эксперты Агро XXI. Эта травма выглядит как ожог: в легком случае коричневые пятна по краям лепестков, в тяжелом темнеет и отпадает весь цветок.
Разные плодовые имеют разную устойчивость к холоду. Рейтинг от самых нежных к наиболее стойким такой:
Даже если деревья повреждены, вы не обязательно лишитесь всего урожая. Яблони и груши могут потерять до 50% цветочных почек, но в соцветиях они развиваются по очереди, а есть шанс, что часть завязей уцелеет.
Вишне и черешне необходимо опыление. Но заморозки были долгие, а дни пасмурные, и пчелы и шмели почти не летали. Так что тут, скорее всего, год будет неудачным. Зато крыжовник и смородина в теплом апреле зацвели и завязали ягоды раньше. Тут есть надежда на урожай.
А вообще, способность пережить холода зависит от многого: места саженца в саду (в низине, у дома, в защищенном от ветра месте), продолжительности заморозков и их интенсивности. Но главное — от сорта. Поэтому для посадки лучше выбирать местные сорта с разными сроками цветения (ранние, средние, поздние), чтобы его растянуть. Тогда больше шансов, что хотя бы часть цвета «проскочит» мимо заморозков.