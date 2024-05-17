13:06 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Как работает компостный туалет?

Технологичное решение для вашей дачи.

Источник: Stranman84/CC BY-SA 3.0

Если вы живете в России и у вас есть дача, наверняка вы знакомы с туалетом, в котором смывать не принято. Но кроме двух крайностей — выгребной ямы и полноценной подключенной канализации — есть и другие варианты. Например, компостный туалет, о котором рассказывает сайт Popular Science.

Такой туалет просто установить и обслуживать почти где угодно, вода ему не нужна, и обойдется он гораздо дешевле. Еще он очень компактный — можно установить в помещении, на яхте или в доме-фургоне. Кроме того, на западе этот вариант активно набирает популярность из-за экологичности: можно заботиться об окружающей среде, буквально не вставая с… ниоткуда не вставая, в общем.

Как такой туалет устроен?

Сепаратор отделяет жидкие отходы от твердых, которые хранятся в отдельных контейнерах. В более сложных моделях есть отдельная камера, которая продолжает процесс компостирования и делает возможным многоразовое использование. Вентиляционная система насыщает туалет кислородом и предотвращает выход неприятного запаха. Сзади на туалете есть отдельная крышка, через которую можно достать и удалить переработанные отходы. В отдельном контейнере хранятся опилки или торфяной мох, которые добавляются при «смыве» и нейтрализуют запах. Некоторым моделям требуется электричество, но не всем.

Источник: Tilley, E., Ulrich, L., Lüthi, C., Reymond, Ph., Zurbrügg, C.

Как именно там все работает?

  1. Вы пользуетесь туалетом — и содержимое разделяется на два контейнера.
  2. Добавляем опилки. После каждого использования к отходам добавляется насыщенный углеродом материал (те же опилки), который впитывает всю влагу, стабилизирует азотно-углеродный баланс и подавляет запах, начиная аэробное разложение.
  3. Добавляем кислород. Твердые отходы начинают процесс компостирования благодаря аэробным микроорганизмам. Система вентиляции убирает излишнюю влагу и запах, в процессе насыщая емкость кислородом, благодаря которому и происходит компостирование.
  4. Компост готовится. В зависимости от модели туалета, процесс занимает от недели до месяца. После завершения его можно удалить через специальный люк.

Преимущества компостного туалета:

  1. Экономит воду.
  2. Превращает отходы в удобрения для почвы.
  3. Можно установить где угодно.
  4. Если правильно им пользоваться — он не пахнет (в отличие от обычного дачного).

Главное — не забывать подсыпать опилки и следить за тем, чтобы внутри была правильная температура и влажность. Ну и не забывать убирать компост — в зависимости от интенсивности использования и модели это нужно делать раз в год или реже.

И еще не забывайте про гигиену — руки нужно мыть после любого туалета. Недавно публиковали мнение врача на этот счет.

Георгий Мазуркевич

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