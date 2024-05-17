Как работает компостный туалет?
Технологичное решение для вашей дачи.
Технологичное решение для вашей дачи.
Если вы живете в России и у вас есть дача, наверняка вы знакомы с туалетом, в котором смывать не принято. Но кроме двух крайностей — выгребной ямы и полноценной подключенной канализации — есть и другие варианты. Например, компостный туалет, о котором рассказывает сайт Popular Science.
Такой туалет просто установить и обслуживать почти где угодно, вода ему не нужна, и обойдется он гораздо дешевле. Еще он очень компактный — можно установить в помещении, на яхте или в доме-фургоне. Кроме того, на западе этот вариант активно набирает популярность из-за экологичности: можно заботиться об окружающей среде, буквально не вставая с… ниоткуда не вставая, в общем.
Сепаратор отделяет жидкие отходы от твердых, которые хранятся в отдельных контейнерах. В более сложных моделях есть отдельная камера, которая продолжает процесс компостирования и делает возможным многоразовое использование. Вентиляционная система насыщает туалет кислородом и предотвращает выход неприятного запаха. Сзади на туалете есть отдельная крышка, через которую можно достать и удалить переработанные отходы. В отдельном контейнере хранятся опилки или торфяной мох, которые добавляются при «смыве» и нейтрализуют запах. Некоторым моделям требуется электричество, но не всем.
Главное — не забывать подсыпать опилки и следить за тем, чтобы внутри была правильная температура и влажность. Ну и не забывать убирать компост — в зависимости от интенсивности использования и модели это нужно делать раз в год или реже.
И еще не забывайте про гигиену — руки нужно мыть после любого туалета. Недавно публиковали мнение врача на этот счет.
Георгий Мазуркевич