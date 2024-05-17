Каких животных и птиц разрешено разводить в СНТ?
Если дачник на приусадебном участке разводит кроликов и кур, может ли ему правление СНТ запретить эту деятельность?
Если дачник на приусадебном участке разводит кроликов и кур, может ли ему правление СНТ запретить эту деятельность?
— Ранее разведение каких-либо животных на участках садовых некоммерческих товариществ запрещалось. Но в июле 2022 года ограничения были смягчены, — говорит адвокат Александр Щербинин. — Теперь в садах можно разводить и кур, и кроликов, а также декоративных карликовых свиней — минипигов. Кроме того, разрешено заниматься пчеловодством. Однако всё это допускается только для использования в личных целях, то есть не для продажи.
Разводить свиней, лошадей, крупный рогатый скот в СНТ по-прежнему нельзя. Кроме того, правление садового товарищества может вынести вопрос о содержании птиц и животных на общее собрание и принять решение. Например, иногда в товариществах не разрешают разводить крупных птиц — индюков, гусей и др.