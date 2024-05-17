13:56 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Что будет, если Луна исчезнет. Видео

На этот вопрос ответили ученые.

Без этого единственного спутника Земли дни на нашей планете станут очень короткими, потому что она будет вращаться в разы быстрее. Более того, отсутствие Луны приведет к серьезным изменениям климата: из-за спутника Земля успевает равномерно охлаждаться и нагреваться. При этом мощнейшие штормы сократили бы популяцию многих видов растений и животных.

К каким еще последствиям приведет исчезновение Луны, смотрите в видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

Айгуль Сабитова

Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»