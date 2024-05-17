Что будет, если Луна исчезнет. Видео
На этот вопрос ответили ученые.
На этот вопрос ответили ученые.
Без этого единственного спутника Земли дни на нашей планете станут очень короткими, потому что она будет вращаться в разы быстрее. Более того, отсутствие Луны приведет к серьезным изменениям климата: из-за спутника Земля успевает равномерно охлаждаться и нагреваться. При этом мощнейшие штормы сократили бы популяцию многих видов растений и животных.
К каким еще последствиям приведет исчезновение Луны, смотрите в видео.
Айгуль Сабитова