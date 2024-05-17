После мощной вспышки на Солнце Землю накрыл магнитный шторм
Ученые этого совершенно не ожидали.
Ученые этого совершенно не ожидали.
Вчера, 16 мая, Землю накрыла магнитная буря. Эксперты этого не прогнозировали, день ожидался полностью спокойным, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
Ученые предполагают, что причина новой магнитной бури заключалась во вспышке на Солнце исключительной мощности, произошедшей 14 мая. «Можно предположить, что к Земле все же смогли добраться какие-то фрагменты масс», — сообщают эксперты.
Предполагалось, что буря продлится недолго, ученые называли ее «случайной». Однако шторм продолжался несколько часов.
Сегодня, 17 мая, эксперты зафиксировали лишь одну вспышку слабого класса С. Сейчас индекс вспышечной активности оценивается как умеренный. Вероятность магнитной бури сегодня оценивается в 25%, сильного магнитного шторма — в 5%.
Суббота, 18 мая, ожидается спокойной. Вероятность магнитных бурь в этот день сейчас оценивается всего в 10%, сильного магнитного шторма — в 1%. В воскресенье К-индекс (он показывает воздействие на геомагнитное поле) повысится, согласно прогнозу, до 4 баллов. Вероятность магнитной бури достигнет 25%, магнитного шторма — до 5%.
Напомним, в ночь на 11 мая Земля пережила мощнейшую за последние 20 лет магнитную бурю. Активность Солнца оказалась самой сильной в 21 веке. Михаил Леус по просьбе редакции Погоды Mail.ru рассказал о природе магнитных бурь и объяснил, почему полярное сияние наблюдается даже в южных широтах.
Айгуль Сабитова