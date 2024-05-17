Как называется черная божья коровка с красными пятнами?
В российские регионы проникают нетипичные для нашей территории божьи коровки.
В российские регионы проникают нетипичные для нашей территории божьи коровки.
В последние годы в России замечены необычные божьи коровки — черные с красными пятнами. Чаще всего их наблюдают в южных регионах страны, но периодически они проникают и в более высокие широты. В предыдущие годы в нескольких регионах, в том числе в Краснодарском крае и в Курской области наблюдались нашествия этих пятнистых жуков.
Божьи коровки, или кокцинеллииды (лат. Coccinellidae) — это семейство жуков, включающее около 8000 видов. Один и них — Нarmonia axyridis («гармония изменчивая»), которая отличается расцветкой от привычных нам оранжевых коровок с черными точками. Эти насекомые могут иметь разный окрас надкрыльев: черный с красными пятнами, просто красный, полностью черный и др. За это они и получили свое название «изменчивая». В России таких божьих коровок также зовут коровка-арлекин, азиатская божья коровка, а в США — хеллоуинский жук.
Родиной арлекинов является Восточная Азия. В XX веке в Северной Америке, на юге Европы и в СССР этот хищный вид внедряли для борьбы с тлей и щитовками. Но гармонии изменчивые оказались прожорливыми и очень плодовитыми, и в какой-то момент их численность вышла из-под контроля. За последние десятилетия жук прижился в нецелевых местах обитания, не только пожирая вредителей, но и вытесняя местных божьих коровок. Нашествия арлекинов с конца 1980-х годов отмечаются в Северной Америке, с конца 1990-х — в Европе и с 2010-х — в России.
Как рассказал РИА Новости и «Миру 24» зоолог Илья Гомыранов, в отличие от привычных для европейской части России божьих коровок, арлекины могут кусать человека. Обычно это происходит во время массового скопления насекомых, в случае, если жук сталкивается с человеком во время полета. Укус азиатской божьей коровки не считается опасным, но может вызывать аллергическую реакцию.
Кроме того, эти насекомые любят скопом проникать в дома и обустраиваться там на зимовку. Они могут забираются под отслаивающиеся обои, в щели между двойными окнами. При этом коровки-арлекины выделяют желтую жидкость, оставляющую пятна.
Гармонии изменчивые, хоть и являются хищниками, могут наносить вред сельскому хозяйству, подгрызая фрукты. При этом с ними сложно бороться, чтобы не убить и обычных божьих коровок.