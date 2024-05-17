Жители России заметили «космическую медузу»
Ее можно было увидеть в ночь на 17 мая.
Ее можно было увидеть в ночь на 17 мая.
Минувшей ночью жители Архангельской области и близлежащих регионов заметили «космическую медузу». Такие явления возникают при запуске космических ракет, когда вышедшие из них газы оказываются освещены солнцем. Минувшей ночью так и произошло.
С космодрома Плесецк в Архангельской области запустили ракету-носитель «Союз 2.1б», а в Ленинградской области, откуда была видна ее траектория, небо было освещено закатом.
Видео с запуском «Союза 2.1б» опубликовало Минобороны.
«Космическую медузу» запечатлела автор Telegram-канала «АстроФотоБолото: атмосферное» Катя Стрельникова. «Зрелище впечатляющее, в какой-то момент появилась яркая полоса, а потом уже начал раздуваться “пузырь”, в какой-то момент отделилась и ступень. Что сказать, большая удача оказаться в такой момент на Ладожском озере и с хорошей погодой», — поделилась она.
Ранее астрономы засняли на видео «ворсистое» Солнце.
Айгуль Сабитова.