Полис холода. Что делать, если рассада на даче не пережила майскую «зиму»
Погодный майский сюрприз этого года оказался бедствием для многих дачников. Можно ли обезопасить своё хозяйство от таких катаклизмов хотя бы финансово?
Погодный майский сюрприз этого года оказался бедствием для многих дачников. Можно ли обезопасить своё хозяйство от таких катаклизмов хотя бы финансово?
Сугробы и заморозки в мае — катаклизм, для центральной части России и, тем более, для юга настолько необычный, что даже старожилы не помнят чего-то аналогичного. В целом ряде регионов власти даже ввели режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве.
Сейчас уже Минсельхоз подсчитал, что заморозки погубили посевы на площади в общей сложности 830 тыс. гектаров. Это 1% засеянных площадей. Но эксперты предполагают, что пересевать придётся больше — до 1 млн гектаров, потому что ещё обнаружатся подмёрзшие участки. К тому же следует ожидать, что на оставшихся полях урожайность снизится.
Для дачников тоже пришла беда. Ведь апрель был таким тёплым, что никто не мог ожидать столь сильного похолодания в мае. Люди успели высадить рассаду и ждали раннего урожая. А теперь, увы, нужно делать посадки заново. И покупать для них рассаду, поскольку выращенная своими руками погибла.
У многих теперь возникает вопрос: можно ли было обезопасить свои вложения?
Юлия Горелик, начальник управления андеррайтинга имущества физических лиц «Росгосстраха»:
— Похолодание на майские праздники — явление нередкое, но таких сильных ночных заморозков и снегопадов, как в этом году, не было очень давно. И конечно, понятно огорчение наших соотечественников, которые в тёплые апрельские дни вложили немало сил, да и денег в посадки на своих участках, а сильные морозы лишили их возможности увидеть плоды этих трудов.
Можно ли застраховать оживающие после зимы и высаженные растения от заморозков, чтобы не было так обидно?
В принципе, такие неблагоприятные природные события, как заморозки, вымерзание, промерзание верхнего слоя почвы, можно отнести к страховым рискам. Но защита от них предоставляется в рамках сельскохозяйственного страхования агропредприятий и фермеров — в том числе и с государственной поддержкой. Для частных домохозяйств, для дачников это считается не слишком актуальным. Спрос с их стороны на такие страховки невелик, а без анализа большого объёма статистических данных сложно рассчитать тариф, по которому можно было бы предложить россиянам соответствующий продукт.
При этом в «Росгосстрахе» по программе страхования жилья и домашнего имущества можно помимо строений на участке дополнительно обеспечить защитой и элементы ландшафтного дизайна — такие, как газоны, дорожки, патио, цветники, альпинарии, рокарии, искусственные водоёмы, подпорные стенки, садовую архитектуру, сады, кустарники, деревья
Отмечу, что определённый спрос на страхование ландшафтного дизайна есть — особенно, если в его обустройство вложены серьёзные средства. Но в первую очередь людей, конечно, интересует страховая защита их домов и дач. Доля тех, кто вместе со строениями страхует и красоты на участке, не превышает 1%.