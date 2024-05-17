У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали у берегов Камчатки в акватории Тихого океана. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщили в пресс-службе главного управления (ГУ) МЧС по региону.
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали у берегов Камчатки в акватории Тихого океана. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщили в пресс-службе главного управления (ГУ) МЧС по региону.
«По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, ночью в акватории Тихого океана зарегистрировано сейсмособытие. Магнитуда сейсмособытия составила 4,8», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Эпицентр землетрясения находился в 68 км юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.
Подземные толчки силой до трех баллов ощущались в отдельных районах Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов.
Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее, 30 апреля, в сообщении ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщалось о том, что в регионе было зафиксировано три неощущаемых подземных толчка. Отмечалось, что первое землетрясение произошло на глубине 10 км, его магнитуда составила 4,3. Второе было также 4,3, а третье оказалось магнитудой 5.