09:12 (мск), источник: © РИА Новости

Жителям Урала и Поволжья рассказали о прогнозируемых заморозках

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Холодная погода с европейской территории России постепенно уходит, заморозки еще прогнозируются в регионах Поволжья, на юге Урала и даже в Крыму, в черноземных областях их не будет с середины следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Жителям Урала и Поволжья рассказали о прогнозируемых заморозках | Источник: © РИА Новости

«Холодная погода будет уходить с европейской территории постепенно. Только с середины следующей недели в центральных черноземных областях заморозков уже не будет, температура повысится, станет близкой к майской норме», — сказал Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни заморозки до минус 2 градусов прогнозируются заморозки во всех регионах Приволжского федерального округа, в Тверской, Костромской областях, на юге Тюменской и Курганской областей, в Свердловской области — до минус 3 градусов, в Иркутской области — до минус 6 градусов. 18 мая заморозки прогнозируются даже в степных районах Крыма.

«Пока еще холодно и на Нижней Волге, в Астраханской области, в Волгоградской области. Тепло постепенно с запада будет приходить на европейскую территорию страны», — добавил синоптик.

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