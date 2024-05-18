Жителям Урала и Поволжья рассказали о прогнозируемых заморозках

«Холодная погода будет уходить с европейской территории постепенно. Только с середины следующей недели в центральных черноземных областях заморозков уже не будет, температура повысится, станет близкой к майской норме», — сказал Вильфанд.
По его словам, в ближайшие дни заморозки до минус 2 градусов прогнозируются заморозки во всех регионах Приволжского федерального округа, в Тверской, Костромской областях, на юге Тюменской и Курганской областей, в Свердловской области — до минус 3 градусов, в Иркутской области — до минус 6 градусов. 18 мая заморозки прогнозируются даже в степных районах Крыма.
«Пока еще холодно и на Нижней Волге, в Астраханской области, в Волгоградской области. Тепло постепенно с запада будет приходить на европейскую территорию страны», — добавил синоптик.