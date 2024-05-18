Борщевик тихо в огород проник: как бороться с вредным растением на дачном участке
Середина мая — лучшее время, чтобы начинать бороться с борщевиком на своем дачном участке. «Вечерняя Москва» узнала, чем опасно это растение и как от него избавиться.
Середина мая — лучшее время, чтобы начинать бороться с борщевиком на своем дачном участке. «Вечерняя Москва» узнала, чем опасно это растение и как от него избавиться.
Увы, борщевик — это настоящее бедствие для нашего региона, и дачники это прекрасно знают. Правда, как это ни удивительно, не все.
— Каждый год после лета обязательно у кого-то из пациентов вижу последствия их «общения» с борщевиком Сосновского, — рассказывает «ВМ» терапевт Елена Топалова. — Например, в прошлом году пришла девушка, руки у которой сплошь были покрыты темными пятнами. Оказалось, она полежала на свежескошенном газоне на съемной даче, а хозяева то ли скрыли факт присутствия борщевика на газоне, то ли просто не заметили его и скосили. Ну, а сок — остался…
Но вот уже несколько лет за борщевик взялись всерьез. Гигант, сомнительным образом прославивший имя ботаника Дмитрия Сосновского, оккупировал огромные территории России. И запоздало пришло понимание, насколько соседство с ним нежелательно.
Кстати, сам Сосновский заявил о себе как серьезный ученый, но в его научных достижениях — в том числе «зеленой карте Кавказа» — борщевик вообще не упомянут. Это его верная ученица, Ида Манденова, обнаружила на Кавказе в 1944 году гигантский сорт борщевика и назвала его в честь учителя. Кстати, вредитель празднует в этом году свое 80-летие.
— Борщевик — растение очень агрессивное, он быстро захватывает территории и ведет себя крайне нахально, — рассказывает в беседе с «Вечеркой» кандидат биологических наук, гендиректор Студии ландшафтного дизайна Виктор Горячев. — История его появления — это пример недостаточно хорошо просчитанной обоснованности биологического вселения агрессивного растения. Хотели получить для кормов большую биомассу и правда получили ее, но беда в том, что молоко после борщевика получается горьким, а у животных, которые его отведали, нередки проблемы с желудочно-кишечным трактом.
И надо сказать, что для человека от него одни проблемы, ведь борщевик вызывает сильнейшие ожоги, вплоть до опасной для жизни третьей степени, особенно на солнце!
Бороться, как известно, с борщевиком крайне трудно. Но Виктор Горячев объясняет: — Надо учесть, что у этого растения жизненный цикл — два года. Поэтому его нужно постоянно косить, не давая ему плодоносить, то есть приносить семена. Он в первый год наращивает зеленую биомассу, а во второй выстреливает огромной по высоте трубкой с зонтиком и семенами. Вот этого допускать ну просто категорически нельзя.
Правда, констатирует Виктор Николаевич, биологическая защита у этого растения продумана до мелочей. Оказывается, его семена могут притаиться в почве и не прорастать до 10 лет! И когда они лежат в «укрытии», то и гербициды (химические вещества. — «ВМ») на них не действуют. Но все равно после скашивания обработка «химией» участка с борщевиком необходима.
Переживать по этому поводу радетелям экологии тоже не стоит. В Подмосковье для борьбы с зеленым агрессором применяют только те гербициды, которые строго соответствуют государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов.
Такие препараты никакого вреда окружающей среде не наносят, а активная химическая обработка растений позволяет остановить их рост и прекратить дальнейшее распространение. — Каждый из нас может помочь бороться с борщевиком, — уверен биолог Михаил Краснов. — Увидели его кустик? Выкопайте, уничтожьте, пока он не начал наращивать зеленую массу и наглеть! Но делайте это в перчатках и одежде с длинными рукавами.
Самостоятельно обработать участок от борщевика с помощью гербицида стоит около 8 рублей за одну сотку. Работы надо проводить в теплую и безветренную погоду. А вот штраф за нескошенный борщевик на дачном участке составляет 5 тысяч рублей.
Алексей Гержик, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области:
— Контракты на устранение нежелательной растительности (борщевика) уже заключены с подрядными организациями, задействованными в содержании региональной дорожной сети. В летний период работы проведут в два этапа: химическая обработка растений перед началом цветения, после — механический и ручной окос.