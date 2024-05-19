Чем подкормить гортензию весной?
Эксперт объяснила, как в саду работает принцип «лучшая рыба — это колбаса».
Эксперт объяснила, как в саду работает принцип «лучшая рыба — это колбаса».
Пышное цветение в богатой гамме — от чисто белого до сиренево-незабудковых тонов — вот что ждут дачники от гортензии. И вполне логично предполагают, что указанная пышность напрямую зависит от того, как гортензия питается. Какое же меню надо выбрать для нее, чтобы оправдать такие надежды? Разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Елена Горбунова:
— Для гортензии важны не только подкормки как таковые. Решающее значение имеет изначальная почва, в которой произрастает куст. И здесь не должно быть промахов, иначе все последующие старания будут практически напрасными. Гортензия из тех растений, которые благодарно отзываются на должное количество компоста и перегноя в почве. Чем больше — тем лучше. А если на вашем участке преобладает глинистая, тяжелая почва, то чем больше указанной органики — тем лучше. Поэтому в качестве главной подкормки весной — и сейчас в том числе — надо подсыпать гортензиям эти два компонента, хорошенько перекопав землю вокруг, но, разумеется, аккуратно, не нанося повреждения корням. Компост и перегной берите в равных частях, а если видите, что почва все-таки жестковата, то можно добавить и песка, чтобы она «распушилась».
Гортензия на плодородной почве отзывчива на подкормки настоями коровьего навоза и куриного помета, на взрослое растение можно употребить 5 литров коровяка (разведенного 1:10) или помета (разведенного не менее чем 1:14). На молодые гортензии столько лить не надо — достаточно 1−2 литров настоя. Замечено, что на коровий навоз лучше реагирует гортензия древовидная, а на куриный помет — гортензия крупноцветковая.
Очень эффективно именно на цветение работает подкормка гортензии лимонной кислотой или яблочным уксусом. На 10 литров воды берется либо 100 г уксуса, либо 2 столовые ложки кислоты в порошке. А вот, например, встречающаяся рекомендация покармливать гортензию кефиром (слегка прокисшим и негодным для питья людьми) вызывает сильное сомнение. Он, конечно, не вредит, но и видимого эффекта не дает.