Лунный посевной календарь дачника и садовода с 20 по 26 мая
На этой неделе наступит полнолуние, однако оно не помешает тем мерам, которые предпринимаются для реабилитации растений, пострадавших от заморозков.
На этой неделе наступит полнолуние, однако оно не помешает тем мерам, которые предпринимаются для реабилитации растений, пострадавших от заморозков.
На этой неделе наступит полнолуние, однако оно ни коим образом не помешает тем мерам, которые предпринимаются для реабилитации растений, пострадавших от заморозков, — работы с ними необходимо (если есть такая реальная потребность) продолжать, доводя до искомого результата. Ограничения в день полнолуния распространяются только на посевы и посадки.
Первые прополки грядок, ягодников, цветников от сорняков. Ревизия компостных куч. Пролив их водой, ворошение вилами для улучшения аэрации и ускорения созревания компоста. При этом не заполняйте кучи или ямы новыми отходами — выработайте имеющиеся, а новым поступлениям лучше отведите пока другое место.
Контроль за высаженной рассадой всех видов культур, проверка на приживаемость, наличие признаков болезней. При необходимости — замена неприжившихся экземпляров на новые, посев семян на рассаду поздних сортов.
Неблагоприятный день для работ с растениями.
Размножение кустарников черенками. Для умеющих — проведение прививок яблонь, груш, слив, вишен и других плодовых деревьев. Не забывайте перед началом работ не только хорошо наточить инструменты, но и продезинфицировать их в фиолетовом растворе марганцовки.
Ревизия посадок картофеля. При необходимости надо провести первое окучивание. Если вы в период холодов присыпали картофель почвой, то освободите стебли от уже излишней теперь почвы, оставьте на сутки, а затем окучивайте растения на нужную высоту.