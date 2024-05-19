09:52 (мск), источник: Аргументы и факты

Лунный посевной календарь дачника и садовода с 20 по 26 мая

На этой неделе наступит полнолуние, однако оно не помешает тем мерам, которые предпринимаются для реабилитации растений, пострадавших от заморозков.

Источник: РИА "Новости"

На этой неделе наступит полнолуние, однако оно ни коим образом не помешает тем мерам, которые предпринимаются для реабилитации растений, пострадавших от заморозков, — работы с ними необходимо (если есть такая реальная потребность) продолжать, доводя до искомого результата. Ограничения в день полнолуния распространяются только на посевы и посадки.

20 мая — растущая Луна в Весах

Первые прополки грядок, ягодников, цветников от сорняков. Ревизия компостных куч. Пролив их водой, ворошение вилами для улучшения аэрации и ускорения созревания компоста. При этом не заполняйте кучи или ямы новыми отходами — выработайте имеющиеся, а новым поступлениям лучше отведите пока другое место.

21—22 мая — растущая Луна в Скорпионе

Контроль за высаженной рассадой всех видов культур, проверка на приживаемость, наличие признаков болезней. При необходимости — замена неприжившихся экземпляров на новые, посев семян на рассаду поздних сортов.

23 мая — Луна в Стрельце. Полнолуние

Неблагоприятный день для работ с растениями.

24—25 мая — убывающая Луна в Стрельце

Размножение кустарников черенками. Для умеющих — проведение прививок яблонь, груш, слив, вишен и других плодовых деревьев. Не забывайте перед началом работ не только хорошо наточить инструменты, но и продезинфицировать их в фиолетовом растворе марганцовки.

26 мая — убывающая Луна в Козероге

Ревизия посадок картофеля. При необходимости надо провести первое окучивание. Если вы в период холодов присыпали картофель почвой, то освободите стебли от уже излишней теперь почвы, оставьте на сутки, а затем окучивайте растения на нужную высоту.

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